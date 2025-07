Els canvis a les oposicions públiques qüestionen l'objectivitat del procés selectiu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Aquest estiu de 2025, amb bona part del país de vacances, s'ha fet públic un polèmic document del Ministeri de Transformació Digital i de Funció Pública que planteja modificacions substancials en els processos selectius dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat (AGE). L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha manifestat el seu rebuig frontal a aquesta iniciativa, advertint que podria comprometre l'objectivitat i els criteris d'accés a la funció pública.

El document presentat per la secretaria d'Estat de Funció Pública, encapçalada actualment per Clara Mapelli, proposa un nou sistema on els candidats accedirien a una escola mitjançant un examen de coneixements generals, per després ser seleccionats per ocupar places en diferents àrees competencials de l'AGE. L'IHE considera que aquesta proposta introdueix elements de subjectivitat que podrien afectar greument els principis d'imparcialitat que han caracteritzat tradicionalment l'accés a la funció pública espanyola.

Els inspectors d'Hisenda assenyalen les incongruències del document titulat "Consenso por una administración abierta", destacant la falta de consulta als professionals i funcionaris superiors de l'AGE, els quals consideren que han estat ignorats en el procés. La principal preocupació expressada és que aquest nou model podria facilitar la ingerència política en la selecció de funcionaris, fet sense precedents en la democràcia espanyola recent.

Preocupació per la qualitat del servei públic

Un dels aspectes més criticats per l'IHE és l'ambigüitat amb què es defineixen les àrees competencials en el nou sistema proposat. Segons l'associació, aquesta indefinició podria generar un caos en el servei públic i afectar negativament la preparació dels futurs funcionaris, que no tindrien el mateix nivell de formació específica que en el sistema actual.

L'IHE relaciona aquesta iniciativa amb altres mesures governamentals que, segons el seu parer, estan debilitant l'estructura de l'Administració pública, especialment en àrees crítiques com l'Administració tributària, fonamental per al manteniment de l'Estat del Benestar. Els inspectors consideren que aquests canvis, juntament amb les cessions de competències que s'estan produint en diversos àmbits, configuren un escenari preocupant per al futur de la funció pública.

Cal recordar que aquesta proposta arriba en un moment de transformació digital de l'Administració i de debat sobre l'eficiència dels serveis públics, qüestions que han marcat l'agenda política dels darrers anys a Espanya. Resta per veure si el Ministeri reconsiderarà alguns aspectes de la proposta davant les crítiques rebudes o si seguirà endavant amb la reforma tal com està plantejada actualment.