BALANÇ
Les queixes dels lleidatans al Banc d’Espanya es dupliquen en un any
Rècord històric de reclamacions a les entitats financeres, amb 306. Conseqüència de les sentències sobre abusivitat de les despeses hipotecàries
Els lleidatans han duplicat el nombre de queixes presentades al Banc d’Espanya contra les seues entitats financeres. En concret, van presentar 306 expedients l’any passat davant de les 156 registrades en l’exercici del 2023, en un nou rècord històric. En el conjunt de l’Estat, les reclamacions es van disparar un 69%, fins a assolir les 56.099, com a conseqüència de les sentències sobre abusivitat de les despeses hipotecàries.
Són dades que es recullen en la Memòria de Reclamacions del 2024 que va publicar dimarts el supervisor, que especifica que el 51% de les reclamacions del 2024 van versar sobre la devolució de les despeses de formalització de préstecs hipotecaris derivada de la declaració judicial d’abusivitat de la clàusula contractual que els regula.
Entre els assumptes que van motivar les reclamacions, els més comuns, el 60%, van ser els corresponents als préstecs hipotecaris, condicionats per les sentències. 8.435 reclamacions, el 15% del total, es van originar en l’ús de targetes, quantitat molt similar (8.338) a les derivades de comptes, transferències i deutes.
Canals
El canal més emprat per reclamar va ser el telemàtic, pel qual els ciutadans van presentar un 68% dels escrits rebuts, superant el 61% del 2023. El 32% restant es va rebre en paper, per correu postal o de forma presencial. La majoria d’aquests escrits es van entregar en el Registre General de Madrid, que va concentrar un 22% del total.
Les províncies amb més volum de reclamacions (ja que sumen el 53% del total) van ser Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa i Alacant. Tenint en compte la ràtio de reclamacions entre població, s’observa que de mitjana es van presentar 12 queixes per 10.000 habitacions.
Entre les províncies que el 2024 van mostrar una incidència més important, cal esmentar la Rioja (22 entre 10.000 habitants), Madrid (18), Saragossa (18), Guadalajara (17) o Barcelona (15). Entre aquelles la ràtio de reclamacions de les quals és significativament inferior a la mitjana, destaquen Ourense (6), Zamora (5), Melilla (5), Lugo (5) o Ceuta (4).
A més, els serveis del Banc d’Espanya van atendre 54.529 consultes, un 9% més que l’any 2023. El 80% van ser resoltes en menys de 20 dies i van versar sobre temes com els préstecs hipotecaris i els serveis del Banc d’Espanya, entre altres assumptes.