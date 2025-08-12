SOCIETATS
La creació d’empreses aconsegueix a Lleida el seu millor juny en anys
Fins a sumar un total de 93 societats mercantils, segons l’INE. Mentre que la dissolució d’empreses es va doblar, amb un total de vuit en les mateixes dates
El nombre de noves societats mercantils va créixer a la província de Lleida un 42 per cent el mes de juny respecte al mateix període del 2024, fins a sumar un total de 93 empreses, la seua xifra més alta per a aquest mes des d’almenys 2006, segons les dades difoses ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Per a la creació d’aquestes empreses es van subscriure gairebé 3,5 milions d’euros, la qual cosa implica un 38,3% menys que l’igual mes del 2024, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 37.752 euros, va baixar un 56,9%.
Per la seua part, la dissolució d’empreses es va doblar de 4 el juny del 2024 a 8 el juny d’aquest 2025.
En el conjunt de l’Estat, el nombre d’empreses creades va créixer un quinze per cent al juny respecte al mateix període del 2024, fins a sumar un total de 10.964 empreses, la seua xifra més alta per a aquest mes des del 2007, segons l’estadística de l’INE.
Amb l’ascens interanual de juny, la creació d’empreses acumula tres mesos consecutius d’ascensos, després de pujar un 0,3% a l’abril i un 36,9% al maig.
Es van subscriure gairebé 442,2 milions d’euros, la qual cosa representa un 6,2% menys que l’igual mes del 2024, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 40.332 euros, va baixar un 18,4%.
Per la seua part, la dissolució d’empreses va pujar un 1,4% interanual al juny, amb un total de 1.582 societats mercantils desaparegudes. De les 1.706 empreses que es van dissoldre al juny, el 79,9% ho van fer voluntàriament.
El 20,3% de les societats que es van crear al juny es dedicava a activitats immobiliàries, financeres i d’assegurances i el 15,7%, al comerç.
Pel que fa a les societats dissoltes, el 18,2% pertanyia al comerç i el 16,4%, a la construcció.
Les comunitats autònomes que van crear un major nombre d’empreses el mes de juny passat van ser Madrid (2.578 societats), Catalunya (1.950) i Andalusia, on es van crear fins a 1.835 empreses.
Per la seua part, les regions que menys societats van constituir van ser la Rioja (30), Navarra (78) i Cantàbria (87).