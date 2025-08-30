BANCA
El Sabadell reparteix entre els seus accionistes 370 M€
El BBVA haurà d’ajustar el preu previst de la seua opa. El banc català preveu repartir 6.300 milions d’euros fins al 2027
Banc Sabadell va repartir ahir un dividend de 0,07 euros per acció a compte dels resultats del 2025. En total, són uns 370,1 milions d’euros entre els seus accionistes, la qual cosa representa un 37% dels beneficis aconseguits fins al primer semestre, de 975 milions. Aquest pagament ordinari s’inclou en el pla de remuneració a l’accionista per al període 2025-2027 que el banc va presentar a finals de juliol com un full de ruta en solitari davant de l’opa que BBVA vol llançar pel mateix Sabadell.
En total, Sabadell preveu repartir uns 6.300 milions fins al 2027, una xifra equivalent a més del quaranta per cent de la seua capitalització borsària actual. Aquests 6.300 milions, que es distribuiran mitjançant dividends en efectiu i recompres d’accions, inclou la distribució del seixanta per cent dels beneficis aconseguits en el període, el repartiment de tot el capital que excedeixi del 13% i un dividend extraordinari de 2.500 milions per la venda de TSB. Per al 2025, el banc planeja repartir 1.300 milions amb càrrec a l’exercici actual. Per als dos següents exercicis, 2026 i 2027, Sabadell estima que remunerarà als seus accionistes amb almenys 2.500 milions.
Paral·lelament, l’entitat dedicarà 1.002 milions a programes de recompra d’accions. Segons explica l’entitat, té per objectiu reduir el capital social del banc mitjançant l’amortització de les accions pròpies recomprades, la qual cosa fa que “cada accionista sigui propietari d’un major percentatge del banc i, per tant, tingui dret a percebre una part superior dels beneficis”.
Ajustar el preu
Aquest pagament també obligarà BBVA a ajustar de nou el preu que vol oferir en la seua opa per Sabadell. Així, el canvi passarà a ser d’una acció de nova emissió de BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 euros per acció a canvi de 5,5483 accions de Sabadell.
Fins ara, el nombre de títols de Sabadell era de 5,3456. Es tracta d’un ajustament automàtic previst a l’anunci de l’opa que BBVA va fer el maig del 2024.