Una multinacional compra l'empresa de Mollerussa Altinco
La firma lleidatana té 35 treballadors i factura 8 milions d'euros amb biosolucions per a la sanitat vegetal
MatHolding, el grup industrial global especialitzat en solucions per a la gestió eficient i sostenible de l’agricultura i l’aigua, ha tancat l’adquisició del 100% de l’empresa Altinco, de Mollerussa, fabricant de productes bioestimulants i de biocontrol.
Amb aquesta operació, MatHolding reforça la seva divisió agro, CERESTIA, com a referent en oferta integral de solucions que acompanyin els agricultors a adaptar-se als nous reptes del sector. Altinco, empresa agroquímica fundada el 1994, va facturar l’any passat 8 milions d'euros (el 60% a Espanya i el 40% a més de 20 països) i compta amb 35 treballadors.
El catàleg d’Altinco està format majoritàriament per productes de biocontrol i bioestimulants, residu zero, fet que els fa aptes per a l’agricultura ecològica i les noves tendències de sostenibilitat i qualitat alimentària.
Amb la incorporació d’Altinco, CERESTIA avança en la seva estratègia de diversificar el seu portafoli, l’oferta del qual es basa principalment en les sals de coure d’IQV. Altinco, que manté Joan Minguella com a director general, liderarà dins de CERESTIA l’aposta del grup per créixer en productes de perfil biològic. CERESTIA és la divisió dels negocis agro de MatHolding, creada el 2025 per donar resposta a reptes actuals i futurs del sector de l’agricultura.