EDUCACIÓ
Una escola de Lleida té el 98% dels seus 286 alumnes considerats com a NESE
L'alcalde Fèlix Larrosa destaca que la Paeria inverteix 23 milions d’euros en educació
L’augment d’alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) els últims anys ha provocat que en alguns centres gairebé la totalitat dels estudiants tinguin aquesta consideració. Un fet que es tradueix que el col·legi o institut hagi de doblar els esforços a nivell educatiu, però que es compensa amb la dotació que rep per part de la Generalitat. Aquest és el cas de l’escola Santa Maria de Gardeny de Lleida, on el 98% dels 286 alumnes són NESE, segons va confirmar ahir el director, Xavier Aran.
Una circumstància “que no és nova, portem amb aquest percentatge d’alumnes amb necessitats especials de suport des de fa diversos anys i això ens permet comptar amb ajuts a nivell de motxilla escolar que fa que puguem funcionar perfectament”. Una prova d’això és que, segons el director, “a nivell de professorat aquest any estem coberts al cent per cent, a pesar que és cert que hem perdut algunes hores de l’auxiliar d’educació especial”.
La majoria d’alumnes que la Generalitat qualifica com a NESE pateixen “situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorables que generen una situació de desavantatge educatiu”.
També ho són els nens d’origen estranger amb una “incorporació tardana en el sistema educatiu, falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges o una escolaritat prèvia deficitària”, els que tenen trastorns mentals, de conducta, d’aprenentatge o comunicació, els que presenten risc d’abandó escolar prematur i els que tenen discapacitats o malalties degeneratives greus i minoritàries.
També considera que els alumnes amb altes capacitats tenen necessitats educatives especials. El curs passat el 43,9% de les places que Educació oferia per primer d’ESO a Lleida ciutat eren per a NESE.
Paral·lelament, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir l’escola Santa Maria de Gardeny i va destacar que aquest any l’ajuntament ha destinat 23 milions d’euros en educació, un milió més que el 2024. També va dir que hi ha 807 alumnes matriculats a les setze escoles bressol de la ciutat i que han reforçat el servei d’autobusos urbans per a la Caparrella durant les hores punta per evitar aglomeracions i que ofereixen transport a demanda per a les escoles Antoni Bergós i Creu del Batlle de l’Horta.