SALUT
Un veí de Les Borges ingressa a l’UCI amb pneumònia “molt greu” per un bacteri propi de les aus
Un home de 60 anys que ja està fora de perill. El consistori treballa per mirar de reduir la sobrepoblació de coloms
Un veí de les Borges Blanques de 60 anys ha estat diverses setmanes ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Santa Maria de Lleida amb una pneumònia atípica causada per un bacteri propi de les aus, el Chlamydia psittaci. Fonts sanitàries van avançar que el pacient ja es troba en planta al respondre favorablement als tractaments. No obstant, van apuntar la dificultat de determinar l’origen del contagi del senyor de les Borges Blanques, amb una pneumònia “molt greu”.
La transmissió del bacteri a l’humà pot ocórrer a través de la inhalació d’organismes aerolitzats, procedents d’excrements secs d’ocells engabiats i que passen a l’aire quan aquests exerciten les ales o través de la pols de la ploma dels ocells. El principal factor de risc és el contacte.
Es tracta d’un tipus de bacteri que es troba als excrements dels ocells, principalment coloms, els quals poden transmetre la infecció als humans. Es dona la circumstància que aquest veí de les Borges Blanques va estar treballant en unes golfes plenes d’excrements de coloms abans que se li detectés la malaltia que l’ha tingut diverses setmanes ingressat de gravetat.
Per la seua part, l’ajuntament de les Borges Blanques va posar en marxa fa un any i mig un pla per reduir la població de coloms al municipi mitjançant la instal·lació de tres dispensadors d’alimentació en diferents punts de la localitat. Aquests menjadors, que inicialment van subministrar panís sense tractar per atreure els exemplars i aconseguir una fidelització, ara distribueixen pinso amb un fàrmac que està dissenyat per al control d’aquestes aus. Els dispensadors s’han col·locat a l’edifici de l’Espai Macià, a l’edifici de l’ajuntament i al Casal Marino, zones on es concentren més exemplars.
Segons la regidora de Salut, Ivette Macià, l’objectiu és reduir progressivament la densitat actual, estimada al voltant de 466 coloms per quilòmetre quadrat, mitjançant una actuació sostinguda en el temps.
Aquesta xifra se situa per sobre del llindar del que es considera tolerable. Així, si supera els 300-400 coloms per quilòmetre quadrat es pot parlar de sobrepoblació.