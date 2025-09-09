EMPRESES
La catalana MatHolding adquireix l’empresa Altinco de Mollerussa
La firma del Pla d’Urgell fabrica biosolucions per a sanitat vegetal. L’any passat va facturar 8 milions i compta amb un equip de 35 treballadors
MatHolding, grup industrial global especialitzat en solucions per a la gestió eficient i sostenible de l’agricultura i l’aigua, ha tancat l’adquisició del 100% de l’empresa Altinco, de Mollerussa, fabricant de productes bioestimulants i de biocontrol. Amb aquesta operació, MatHolding “reforça la seua divisió agro, Cerestia, com a referent en oferta integral de solucions que acompanyin els agricultors a adaptar-se als nous reptes del sector”, va afirmar ahir la companyia. Altinco és una empresa agroquímica fundada el 1994 que va facturar 8 milions l’any passat. D’aquests, el 60% procedeixen del mercat espanyol i el 40% per vendes en més de 20 països i compta amb un equip de 35 persones.
El catàleg d’Altinco està compost majoritàriament per productes de biocontrol i bioestimulants, residu zero, cosa que els fa aptes per a l’agricultura ecològica i les noves tendències de sostenibilitat i qualitat alimentària.
Amb la incorporació d’Altinco, Cerestia avança en la seua estratègia de diversificar cartera, l’oferta actual de la qual es basa principalment en les sals de coure d’IQV. Altinco, que manté Joan Minguella com a director general, liderarà dins de Cerestia l’aposta del grup per créixer en productes de perfil biològic. “En la història de MatHolding hem combinat el creixement orgànic amb operacions estratègiques alineades amb la nostra visió a llarg termini, i la incorporació d’Altinco –la primera des de la creació de Cerestia– és un salt estratègic en l’aposta per liderar la transició cap a una major sostenibilitat del sector agro”, valora Pau Relat, president de MatHolding.
Reptes actuals i futurs
Cerestia és la divisió dels negocis agro de la multinacional catalana MatHolding, creada el 2025 per donar resposta als reptes actuals i futurs del sector de l’agricultura. A Cerestia també destaca Vegga, la plataforma digital d’agricultura de precisió amb seu al Palau d’Anglesola, en aliança amb Sistemes Electrònics Progrés.
MatHolding és un grup industrial de propietat familiar dedicat al desenvolupament de solucions i tecnologia per a la gestió eficient i sostenible de l’agricultura i l’aigua.