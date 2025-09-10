POLÍTICA
El Congrés tombarà avui la reducció de la jornada amb el veto de PP, Junts i Vox
El Congrés debat i vota avui les esmenes a la totalitat que PP, Vox i Junts han presentat per tornar al Govern espanyol el projecte de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, formacions que sumen una majoria suficient per tombar la norma. El ministeri de Treball confiava arribar a un acord amb els de Carles Puigdemont perquè retiressin el seu veto, però Junts va afirmar dilluns que seguirà endavant amb la seua intenció de tornar el text al Govern central perquè, malgrat estar a favor de reduir la jornada, no comparteixen els termes estipulats en el projecte llei.
Així les coses, la reducció de jornada arribarà al ple i PP, Vox i Junts imposaran el seu veto a la tramitació parlamentària. El Govern estatal no es planteja retirar la norma per evitar la derrota i, encara que perdi, vol que les altres formacions es “retratin”. Davant de la previsible derrota, Treball està preparat per presentar un segon projecte de llei i aplicar com a alternativa immediata el registre horari electrònic obligatori.
Avui està prevista una protesta de CCOO i UGT davant la seu de la patronal Coell a Lleida per demanar que es permeti continuar amb la llei. Ahir, des de Barcelona, ambdós sindicats van criticar la posició de Junts, “contrària al que demana la majoria dels treballadors”.