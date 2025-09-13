ESTADÍSTICA
Els preus pugen una dècima a l’agost a Lleida i acumulen un 2,5% en dotze mesos
El preu dels aliments es modera i l’oli d’oliva ha baixat gairebé un 44% l’últim any
L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha tornat a pujar el mes d’agost a les comarques de Lleida. En els últims dotze mesos ha repuntat una dècima, fins a situar-se en el 2,5% Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els grups que han influït més en la pujada a la demarcació han estat els de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que pugen un 6,2%; l’educació (+5,9%); begudes alcohòliques i tabac (+4,5%); restaurants i hotels (+4%), i roba i calçat, que pugen un 3,4%, l’últim any.
Respecte a l’indicador mensual, els preus de juliol a agost han pujat una dècima a la demarcació. A l’agost destaca l’increment dels preus del lleure i la cultura, que han estat un 1,8% més alts que al juliol.
La inflació també ha augmentat una dècima a l’agost en el conjunt de Catalunya, però es col·loca lleugerament per sota de la província de Lleida, amb el 2,4% acumulat en els últims dotze mesos.
La dada catalana i de la província de Lleida, tanmateix, continua per sota de la mitjana de l’Estat, on l’Índex de Preus de Consum s’ha mantingut estable a l’agost en el 2,7%, la mateixa taxa que al juliol.
L’evolució a l’Estat s’explica gràcies al fet que el comportament dels preus dels aliments i de l’electricitat ha compensat el dels carburants, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l’INE, que coincideixen amb els avançats a finals del mes passat. L’estabilitat de l’IPC interanual el vuitè mes de l’any frena l’escalada experimentada per la taxa d’inflació durant els dos mesos anteriors.
Per la seua part, l’evolució dels aliments i begudes no alcohòliques s’ha situat en el 2,3%, quatre dècimes per sota de la taxa del juliol, per la baixada de la fruita.
Les pujades de preus més altes s’han registrat en el transport combinat de passatgers (+26,7%), el cafè (+20,2%), els vols internacionals (+19,9%), altres olis (+18,9%) i el xocolate (+18,8%).
En el cas contrari, les baixades de preus més significatives s’han anotat en l’oli d’oliva (-43,7%), el sucre (-19,3%), els combustibles líquids (-8,2%), els ordinadors personals (-7,7%) i els equips telefonia mòbil (-6,9%).
Estadística explica que, en el cas concret del preu de l’oli d’oliva, que ha baixat un altre 0,5% entre el juliol i l’agost del 2025, mentre que ha caigut un 43,7% en comparativa interanual. No obstant, des del gener del 2021 encara acumula un augment del 52,4%
Augment de la inflació
Economia afirma que les famílies recuperen poder adquisitiu
El ministeri d’Economia, Comerç i Empresa va insistir ahir en un comunicat que “l’estabilitat de la inflació i les pujades dels salaris estan permetent a les famílies recuperar de forma progressiva el seu poder adquisitiu”. UGT considera que els salaris han de continuar creixent per millorar la qualitat de vida dels treballadors i sostenir el creixement econòmic, mentre que s’ha d’avaluar l’impacte de la pujada dels aranzels i dels enfrontaments a l’Orient Mitjà, per evitar en un futur un altre episodi inflacionari. CCOO reclama renovar el Salari Mínim Interprofessional i pactar increments salarials per sobre de l’IPC davant de l’encariment de l’habitatge.
Funcas, fundació especialitzada en la investigació econòmica i social, pronostica un augment de la inflació al setembre fins al 3% i un posterior descens fins al 2,5% el desembre, amb una mitjana anual del 2,6% en la taxa general.