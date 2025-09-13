BANCA
Josep Oliu espera que els accionistes ‘enterrin’ l’opa
El consell del Banc Sabadell rebutja de forma unànime l’operació. Destaca la revalorització de les accions
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va valorar ahir que l’oferta pública d’adquisició (opa) del BBVA ha passat de ser neutra a una oferta altament costosa per als accionistes residents a Espanya: “D’aquesta oferta concreta d’opa, que va nàixer morta, ja només en queda una cosa, i és que l’enterrin els accionistes.” Ho va dir ahir en roda de premsa al costat del conseller delegat, César González-Bueno, i el director financer, Sergio Palavecino, després que el consell d’administració recomanés als seus accionistes rebutjar l’oferta del BBVA. Segons ell, un accionista del Banc Sabadell que el novembre del 2020 tenia 10.000 euros invertits a l’entitat catalana, ara n’hi té 112.000, la qual cosa representa una xifra 11 vegades més gran que fa cinc anys i més del doble des de l’abril del 2024.
El consell va rebutjar per unanimitat l’opa de BBVA al considerar l’oferta “insuficient”, per la qual cosa recomana als seus accionistes no acceptar-la. En un document remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors afirma que l’opa “hostil” inclou una oferta que “no recull adequadament el valor intrínsec de les accions del banc”, “infravalorant molt significativament” el projecte del Sabadell i les seues perspectives de generació de rendiments per a l’accionista en solitari.
En aquest context, César González-Bueno va defensar que una segona opa obligatòria del BBVA “amb probabilitat” seria a un preu més alt que l’actualment ofert. Va dir que, en cas que el BBVA renunciï al llindar mínim d’acceptació del cinquanta per cent quedant-se amb una participació del 30% al 50%, el banc haurà de llançar una opa en efectiu, o amb alternativa en efectiu, pel total dels drets de vot que no controli.
Dividend per TSB
El BBVA, per la seua part, va afirmar que acudir al canvi d’accions proposat no suposa perdre el dividend que el banc català té previst distribuir com a conseqüència de la venda de TSB, a l’estar “immers en el valor”.