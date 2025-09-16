LABORAL
Lleida és la província que té més afiliats estrangers de tot l'Estat
A l’agost es va assolir una xifra rècord de 58.495 treballadors migrats, sent el 26,38% del total de la força laboral de la demarcació. Prop del 70% prové de països de fora de la Unió Europea
Els treballadors estrangers són un actiu essencial per donar impuls a l’economia lleidatana, en un context marcat per l’envelliment de la població, la falta de mà d’obra a molts sectors i la baixa natalitat. Una prova d’això és que el 26,38% del total de la força laboral amb què compta la demarcació prové d’altres països, convertint Lleida en la província a nivell estatal amb una proporció més gran de treballadors nascuts en altres països, davant de les Balears (24,39%) i la veïna Osca (23,4%).
Segons les últimes dades del ministeri de Seguretat Social, la demarcació comptava a l’agost amb una xifra rècord de 58.495 afiliats estrangers, 706 més que al juliol (1,22%) i 3.790 (+6,97%) més si la comparació es fa amb el mateix mes de l’any passat. La província comptabilitzava el mes d’agost un total de 221.753 persones treballant.
Del total d’estrangers afiliats a l’acabar el mes d’agost, 38.567 eren homes i la resta dones, 17.644 procedien de països de la UE (30,16%) i 40.851, de tercers països (69,84%). El gruix cotitzava pel règim general (54.583), amb 13.356 pel sistema especial agrari i 835 pel d’empleats de la llar. Per la seua part, 3.912 més ho feien pel Règim Especial de Treballadors Autònoms (DESAFIA).
En el conjunt de Catalunya, el nombre de treballadors d’altres països va augmentar un 4,4% l’agost en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins a assolir els 720.815 cotitzadors (18,3% del total). Si la comparació es fa amb el mes de juliol, tanmateix, representa un descens del 0,56 per cent. Per procedències, 198.128 eren treballadors nascuts en països de la UE i 522.687 en països tercers.
Per sectors, el comerç, el de la reparació de vehicles a motor i motocicletes va suposar el 20,2% dels afiliats, seguit de l’hostaleria, amb un 19,1%, i la construcció (10,6 per cent).Si s’analitzen les dades per països, dins de la UE el col·lectiu més nombrós d’afiliats a Catalunya va ser l’italià (62.043), seguit del romanès (49.918) i el francès (23.846). Entre els territoris de fora del bloc comunitari, el Marroc és el principal país d’origen dels afiliats estrangers, amb 86.292 persones, seguit de Colòmbia (41.345), la Xina (35.800) i el Pakistan (30.704).
A nivell estatal, el nombre d’afiliats estrangers a la Seguretat Social va ser de 3.069.269, un 6,92% més que l’agost del 2024, però un descens del 0,71% respecte al mes de juliol.
El transport, sector en el qual creixen més els treballadors forans
L’ocupació d’estrangers ha pujat un 6,92 per cent a nivell estatal l’últim any, fins a superar de llarg els 3 milions de cotitzadors, amb deu sectors creixent per sobre de la mitjana, especialment el de transport i emmagatzemament (30,9%), subministrament d’aigua (13,1%), construcció (11,4%), indústries extractives (10,5%) i indústria manufacturera (9,6%). L’hostaleria, tanmateix, continua sent el sector que acumula un major nombre de treballadors forans, el 30 per cent del total.
El segueixen les activitats d’organitzacions i organismes Extraterritorials (28,7%), agricultura (24,5%), construcció (22,2%), activitats administratives (17,7%), transport i emmagatzemament (17,1%), activitats immobiliàries (14,7%) i sectors d’alt valor afegit com a informació i comunicacions (12,3%), activitats artístiques (11,8%) i científiques i tècniques.