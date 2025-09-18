SEGRE
HO AVANÇA SEGRE

Mor un home a Lleida després de ser agredit mentre passejava els seus gossos

EMPRESES

ICG celebra demà el seu quaranta aniversari a la Llotja de Lleida

Les instal·lacions d’ICG-Hiopos al polígon de Torrefarrera. - ICG

Les instal·lacions d’ICG-Hiopos al polígon de Torrefarrera. - ICG

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

ICG Software commemorarà demà a la Llotja de Lleida els seus 40 anys d’innovació tecnològica i compromís amb la societat amb un acte institucional que comptarà amb la participació de destacades autoritats. Inclourà la projecció del documental Va néixer un somni amb entrevista a Andreu Pi, president d’ICG; el concert BarrockDance i tancarà amb un espectacular xou amb més de 300 drons que il·luminarà el cel de Lleida en un muntatge inèdit a la ciutat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking