EMPRESES
ICG celebra demà el seu quaranta aniversari a la Llotja de Lleida
ICG Software commemorarà demà a la Llotja de Lleida els seus 40 anys d’innovació tecnològica i compromís amb la societat amb un acte institucional que comptarà amb la participació de destacades autoritats. Inclourà la projecció del documental Va néixer un somni amb entrevista a Andreu Pi, president d’ICG; el concert BarrockDance i tancarà amb un espectacular xou amb més de 300 drons que il·luminarà el cel de Lleida en un muntatge inèdit a la ciutat.