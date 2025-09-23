EMPRESES
Arranca la campanya de pistatxo en secà amb millora de producció
Foment Agrícola de les Garrigues preveu assolir els 60.000 quilos. La companyia factura dos milions, exporta el 12% i ocupa de mitjana tretze persones a l’any
Foment Agrícola de les Garrigues va arrancar ahir la campanya de recol·lecció de pistatxos a les seues finques de secà, en una temporada que espera la millor producció dels últims anys, tenint en compte que les últimes han estat temporades marcades per escasses precipitacions. Així ho va explicar ahir Joan Altet, CEO d’aquesta companyia familiar que va posar en marxa el seu pare, que va apostar pel cultiu del pistatxo l’any 1982. Aquest any preveu assolir els 60.000 quilos de producció, que qualifica d’un any “entre normal i fluix”. Va explicar que el pistatxer és “un arbre curiós perquè la gemma del que serà la pròxima producció naix l’any anterior. Per això, els pistatxos que collim avui s’han vist afectats per l’any anterior de sequera”.
La companyia conrea 115 hectàrees en secà, “que confereix un gust especial del fruit davant de les finques de regadiu”, entre pròpies i arrendades a Maials, Llardecans i la Granja d’Escarp. A banda de la recol·lecció, la companyia porta a terme tot el procés fins que aquest fruit sec arriba al consumidor. La primera part del procés és retirar el pelat (coberta roja del fruit), les fulles i les branques que hagin pogut recollir juntament amb els pistatxos. Posteriorment, es passa a l’assecatge durant 24 hores. En una segona fase se separen els pistatxos oberts dels tancats i es passa al calibrat en cinc categories diferents. Els primers serveixen per a la comercialització com a snacks en diferents formats, mentre que es procedeix a obrir els tancats per a diferents usos en la indústria alimentària, com pot ser des de matèria primera per a torró de pistatxo fins als toppings d’un gelat.
La companyia factura uns dos milions d’euros i ocupa de mitjana 13 persones. El 12% de les vendes correspon a exportacions, fonamentalment a Europa (Alemanya, Suècia, Dinamarca, Bèlgica o Anglaterra entre d’altres), i en menor mitjana d’altres com els EUA.