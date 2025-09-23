ESTUDIS
Lleida i Girona van liderar l’avenç de l’economia catalana el 2024
El pla i les comarques de muntanya creixen un 4,5%, segons el BBVA. Les comarques amb millors resultats de tot Catalunya van ser Segarra, Noguera i Alt Urgell. El banc català la rebutja i diu que és “pitjor que la inicial”
El pla de Lleida i les comarques de muntanya, juntament amb Girona, van liderar el creixement de l’economia catalana durant l’any passat, segons consta a l’Anuari Econòmic Comarcal que elabora el BBVA i que situa el creixement del valor brut afegit (VAB) d’aquests territoris en el 4,5%, per sobre del 4% registrat en el conjunt de Catalunya.
En el cas de les comarques del pla, el seu elevat creixement es va deure a l’impuls del sector industrial manufacturer (5,6%) i dels serveis personals –hostaleria, restauració, transports, comerç i lleure– (4,7%). A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran els que més van influir en la progressió van ser també els serveis personals, afegit a la producció d’energia (7,1%). Lleida va ser també la demarcació on més va créixer en VAB del sector primari, sent del 12,2% al pla i del 8,1% a les comarques de muntanya.
A la província, i també en el conjunt de Catalunya, les comarques que van liderar el creixement van ser la Segarra (6,1%), la Noguera (5,7%) i l’Alt Urgell (5,5%).
Pel que fa al conjunt de Catalunya, l’informe destaca que la millora en les condicions financeres per la baixada dels tipus d’interès, l’alentiment de la inflació i la forta incorporació d’immigració van contribuir al creixement del consum i la inversió interna, mentre que, des del punt de vista de l’oferta, l’empenta dels serveis turístics i la indústria van explicar el gruix del creixement.
Durant l’any passat, el creixement del VAB català va tornar a estar liderat pels serveis personals, després d’uns anys en què van liderar els serveis productius.
L’informe també analitza l’evolució des del 2019, abans de la pandèmia. En aquest sentit destaca que les comarques del pla han superat el xoc econòmic que va provocar tant la covid com la sequera i l’augment de preus en el sector primari, aconseguint el 2024 un VAB un 2,2% superior al del 2019. No succeeix el mateix a les comarques de muntanya, on encara no s’ha aconseguit superar la sotragada que va suposar l’emergència sanitària, i segueix un 2% per sota.
❘ Madrid ❘ El BBVA va millorar ahir un 10% l’oferta en l’opa llançada sobre el Banc Sabadell. L’entitat basca ofereix ara una acció ordinària de nova emissió per cada 4,876 accions del Sabadell. L’anterior oferta, amb la qual es va obrir el 8 de setembre el termini d’acceptació, era d’una acció nova del BBVA i 70 cèntims d’euros en efectiu per cada 5,5483 títols del banc català. Amb la desaparició de la part en efectiu, el BBVA busca que l’operació sigui fiscalment neutral, ja que, al passar a ser la contraprestació totalment en accions, els accionistes que tinguessin plusvàlues no tributarien a Espanya si l’opa és acceptada pel cinquanta per cent dels drets de vot del Sabadell. Segons el BBVA, es tracta d’una “millora de la contraprestació” i va defensar que la seua oferta suposa valorar l’acció de Sabadell a 3,39 euros, en nivells màxims en més d’una dècada, i atorgaria als accionistes del banc català una participació del 15,3% en BBVA.
Malgrat la millora de l’oferta, que ja s’ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, continua considerant que l’oferta és “feble i dolenta” i va negar que sigui “fiscalment neutra”. Segons González-Bueno, el BBVA no ha aconseguit convèncer els accionistes particulars ni tampoc els grans inversors institucionals perquè acudeixin a l’opa. Els accionistes minoritaris també van considerar que l’oferta “és pitjor que la inicial”.
Terminis
Després de la presentació de la nova oferta front la CNMV, el període d’acceptació, que es va obrir el 8 de setembre, quedarà suspès fins que el supervisor borsari aprovi el suplement al fullet. Una vegada aprovat, es reprendrà el termini d’acceptació durant els dies restants fins completar els 30 inicialment establerts.