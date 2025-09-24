SEGRE

Els avantatges d’arbitrar en conflictes, a la Coell

Un moment de l’acte del presentació celebrat ahir a la Coell. - CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA

El Tribunal Arbitral de Lleida (TALL) va iniciar ahir a la seu de Coell un cicle de presentacions que portarà a terme en diferents institucions de Lleida per donar a conèixer la seua tasca, que es basa a posar a disposició de les empreses, entitats i ciutadans un mecanisme de resolució de conflictes més proper, eficient i especialitzat per resoldre litigis. Durant l’acte, el president del TALL, Julio Olano, i el vicepresident, Pompili Roiger, van explicar els avantatges que té l’arbitratge, no només com “una alternativa als tribunals, sinó com una eina perquè els processos puguin ser més ràpids, transparents i adaptats a les necessitats del teixit econòmic i social de Lleida”.

En aquesta línia, el president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, va aplaudir la iniciativa defensant que “és un bon mecanisme de conciliació entre empreses”.

