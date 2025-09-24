BALANÇA
Les exportacions repunten un 5% al juliol a Lleida, amb 374 milions
Des del gener les vendes a l’exterior cauen un 1,5%, fins a 1.856 milions, pel descens del sector alimentari. Les importacions creixen un 3,3%, amb 1.237 milions
Les exportacions de les comarques lleidatanes van repuntar al juliol un 5,3% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, fins a assolir els 374 milions d’euros. Això es deu principalment a un increment de les vendes del sector agroalimentari, begudes i tabac, que van assolir els 270 milions d’euros, un 5,6% més, segons les dades de la balança comercial publicades ahir pel ministeri de Comerç.
El segon sector de la província amb més força exportadora va tornar a ser el dels béns d’equipament, assolint els 30,2 milions d’euros (+1%). Malgrat aquest repunt, en l’acumulat des de principis d’anys, les vendes de la demarcació a l’exterior registren un descens de l’1,5%, respecte als set primers mesos del 2024, quedant-se en els 1.856,9 milions d’euros, degut principalment a la caiguda del sector de l’alimentació, que va ser d’un 5,3%, quedant-se en els 1.170,1 milions d’euros. Això es podria explicar a causa del descens dels preus que han patit l’últim any productes com l’oli d’oliva.
Per la seua part, les importacions entre el gener i el juliol van créixer un 3,3%, arribant als 1.237 milions d’euros. La balança comercial continua sent positiva per a la demarcació, és a dir, es venen més productes dels que es compren a altres països, amb un saldo a favor de 619,6 milions d’euros.
La baixada de preu de l’oli podria explicar també l’evolució de la relació comercial amb els Estats Units, on és el producte que més s’exporta. I és que, malgrat que des de començament d’any, i amb la guerra comercial a l’ordre del dia, l’import de les exportacions a aquest país han caigut un 39,5%, passant dels 83,1 50,3 milions. Si es calcula la quantitat de producte que s’ha comercialitzat al país nord-americà la caiguda és molt inferior, no arriba al 10%, al passar d’11.437 tones, a 10.302. Ara bé, caldrà esperar a veure l’efecte que puguin tenir els nous aranzels, que van entrar en vigor el 7 d’agost.
En el conjunt de Catalunya, les exportacions van créixer un 1,1% durant els set primers mesos de l’any, en comparació amb el mateix període del 2024, assolit els 60.315,4 milions d’euros, sent els químics els productes que més es van vendre a l’exterior, sumant 18.260 milions, més del 30% del total.
Per la seua part les importacions van créixer un 4,8% assolint els 68.553,3 milions d’euros, la qual cosa situa la balança comercial en un dèficit de 8.237 milions.