SEGURETAT
La pensió mitjana puja un 5% al setembre, fins als 1.188 euros
A Lleida, on la Seguretat Social ha destinat la xifra rècord de 123,8 milions al pagament de prestacions. Es troba 178 euros per sota de la catalana
La Seguretat Social va destinar aquest mes de setembre la xifra rècord de 123,9 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives a la demarcació de Lleida, un 6,4% més que el mateix mes del 2024, segons va informar ahir el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, a la província s’han abonat 104.226 pensions contributives, un 1,44 per cent més que l’any passat, amb un import mitjà d’1.188,47 euros que representen l’1 per cent del total de tot l’Estat i un increment del 4,9% respecte a l’any anterior. La majoria d’aquestes pensions pertanyen a les prestacions per jubilació (65.679), amb un import mitjà de 1.357,71 euros mensuals, un 4,87 per cent superior que un any enrere.
Per la seua part, la prestació mitjana que cobren els lleidatans per incapacitat permanent és de 1.176,46 euros, per viudetat és de 822,5 euros, mentre que la pensió a favor de familiars se situa en els 837,53 euros i la destinada a orfes és de 470,82 euros.
Les més baixes de Catalunya
Les pensions a la demarcació continuen sent les més baixes de Catalunya, on la prestació mitjana se situa en els 1.366,18 euros, i també es troba per sota de la mitjana estatal, que assoleix els 1.313,97 euros. Això es deu a diversos factors, com el nivell salarial inferior i l’important pes del sector agrari i treballadors autònoms. De fet, a Lleida, 19.350 de les pensions abonades aquest mes percebien un complement de mínims, una quantitat per completar la prestació més baixa. Així mateix, 11.009 pensions comptaven al setembre amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere, de les quals més d’un 80% dels seus titulars eren dones. L’import mitjà mensual d’aquest complement a la pensió és de 72 euros.
La nòmina del setembre incorpora la revalorització de les pensions aprovada per a aquest any, del 2,8% amb caràcter general, i d’entre el 6 i el 9 per cent per a les pensions mínimes.
A nivell estatal la Seguretat Social ha destinat la xifra rècord de 13.638 milions d’euros al pagament de la nòmina de les pensions, gairebé un 6,1% més que el mateix mes del 2024.