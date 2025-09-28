RAMADERIA
El porc baixa més d’un 16 per cent en poc més de dos mesos pressionat ara per la Xina
Amb l’entrada en vigor dels aranzels imposats pel gegant asiàtic, el gran mercat exterior del porcí estatal. Les cotitzacions han passat d’1,815 euros el quilo viu en origen a 1,50
El preu del porcí ha baixat en origen una mica més d’un 16% en poc més de dos mesos, una evolució que les últimes setmanes podia atribuir-se a l’evolució habitual del mercat, però que ara pivota almenys en part en la pressió sobre el mercat dels aranzels imposats per la Xina a la carn europea. En concret, el porcí cotitzava a Mercolleida a mitjans del mes de juliol a 1,815 euros el quilo viu; a partir de llavors va començar l’espiral baixista, fins als 1,520 que marca el tauler actualment.
Les caigudes són habituals a l’estiu, afectades per l’evolució del consum en els mesos estivals, d’una banda, i per la de les sortides dels animals de les granges, en plens mesos d’altes temperatures, de l’altra. Tanmateix, aquest any havien començat els retrocessos abans que en altres campanyes.
Tenint en compte que el mercat partia de xifres altes, de tota manera no semblava preocupar en excés els productors, mentre que els escorxadors han continuat tenint una pressió de costos important. A punt d’acabar el mes de setembre, es manté el signe negatiu, però atribuït, almenys en part, a l’efecte dels aranzels xinesos, que estan tenint un impacte dispar, com també ho és la taxa en diferents països.
S’emmarca en la particular guerra comercial entre Pequín i Brussel·les. La Comissió europea va imposar taxes addicionals als cotxes elèctrics del país asiàtic i el Govern de Xi Jinping ha respost amb taxes, de moment provisionals a la importació de carn europea en el que qualifica com una investigació sobre un suposat dúmping per part de les empreses comunitàries, és a dir, que estarien venent per sota de costos per perjudicar els productors xinesos.
En el cas d’Espanya, imposa un 15,6% de l’oscenca Litera Meat, mentre que a societats com les lleidatanes Corporació Alimentària Guissona o Fortune Pig afrontaran un recàrrec del 20%, igual com altres firmes com Noel, El Pozo Alimentación, Campofrío o Fibrin, com va publicar SEGRE.
En aquests moments, un porc de cent quilos ha perdut gairebé 3 euros de valor respecte a mitjans del mes de juliol. Però les perspectives apunten que l’evolució continuarà sent a la baixa. De fet, Asaja tem que l’impacte dels aranzels xinesos pot arribar a ser de 8 euros el quilo o fins i tot 10. Amb tot, el preu a Espanya se situa clarament per sobre d’altres productors europeus.
La rebaixa del cost del pinso juga a favor de la producció
El sector del porcí viu durant els últims exercicis un moment favorable gràcies a uns costos de producció continguts i fins i tot a la baixa, una situació que en aquests moments li permet afrontar, almenys de moment, la rebaixa en el mercat. Amb el preu dels cereals estancats en molts casos, un veritable problema per als agricultors, ha permès que els costos dels pinsos s’hagin mantingut aquest estiu en 335 euros la tona, la qual cosa representa un abaratiment en termes interanuals del 9%, segons les últimes estimacions oficials de la conselleria d’Agricultura.
Així, el mes d’agost, el cost interanual de produir un quilo de porc viu ha estat d’1,34 euros, clarament per sobre dels 1,67 euros de mitjana de venda al mercat de l’animal. Estem parlant d’un marge per porc d’uns trenta-dos euros, uns quatre per sota dels registrats un any abans.