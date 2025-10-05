BANCA
Els lleidatans continuen apostant per l’estalvi i compten amb 11.790 milions en dipòsits
Suposa un augment de més de 460 milions d’euros respecte a un any enrere. El seu deute amb els bancs també puja, un 4,3%, per l’efecte de la baixa i estabilització dels tipus d’interès
L’actual situació d’incertesa geopolítica, unida a una constant espiral alcista dels preus, està portant les famílies lleidatanes a optar per la prudència i reforçar l’aposta per l’estalvi, arribant a acumular en dipòsits bancaris 11.797 milions d’euros, segons destaquen les últimes dades provincials disponibles del Banc d’Espanya, referides al mes de juny passat. Això representa uns 467 milions més que un any enrere (+0,85%) i també 29 milions més que els que tenien estalviats tres mesos abans. Bona part dels lleidatans, a més, opten per tenir els diners en dipòsits a la vista, que permeten disposar-ne de forma immediata i en qualsevol moment. Així, els estalvis que tenien en comptes corrents o d’estalvis se situaven en els 9.517 milions d’euros, el 80,7% del total. En paral·lel, els estalvis en dipòsits a termini, és a dir, aquells en els quals el client es compromet amb el banc a mantenir els diners sense moure’ls per aconseguir una millora, es van situar en els 2.280 milions. En l’últim lustre, des de l’esclat de la pandèmia sanitària de la covid-19, els lleidatans han augmentat els estalvis prop d’un 20%.
D’altra banda, s’aprecia l’efecte de les baixades i l’estabilització dels tipus d’interès, que ha portat la banca a facilitar als ciutadans i les empreses l’accés al crèdit. Això ha fet augmentar el deute que els lleidatans acumulen amb les entitats, que s’ha incrementat un 4,3% l’últim any, fins a arribar als 8.502 milions d’euros. Tenint en compte l’últim padró efectuat per l’Institut Nacional d’Estadística (gener del 2024), que situa la població de les comarques lleidatanes en 451.707 habitants, el deute mitjà de cada lleidatà amb el seu banc se situa en els 18.821,9 euros.
A nivell estatal els estalvis de les famílies van assolir al juny els 1,5 bilions d’euros, després d’incrementar-se en 63.856 milions d’euros en un any. Per la seua part, el deute amb la banca es va disparar en 27.573 milions.
Brussel·les insta a incentivar l’estalvi per guanyar en inversió
La Comissió Europea ha presentat aquesta setmana dos iniciatives per avançar en la construcció de la Unió de l’Estalvi i la Inversió, que passen per la creació de comptes d’estalvis amb exempcions fiscals que permetin augmentar la rendibilitat de la guardiola dels europeus, mentre es fomenta l’alfabetització financera perquè els ciutadans puguin prendre decisions informats. El bloc comunitari compta amb grans nivells d’estalvi però la mobilització d’aquest capital és escassa, la qual cosa propicia que el finançament es quedi estancat i es perdin oportunitats que es podrien canalitzar en projectes d’emprenedoria i innovació. Per això, en un intent per aprofundir en la unió de mercats de capitals, Brussel·les proposa als governs comunitaris que impulsin els comptes d’estalvis i inversió perquè els detallistes puguin invertir en diversos productes financers, actius, bons o fons d’inversió. Això permetria donar impuls a la competitivitat comunitària davant altres potències com els EUA.