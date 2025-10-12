OPERACIONS
Poques opes hostils han tingut èxit a Espanya
Gairebé sempre van sortir millorant el preu. A l’espera de la resolució de la llançada pel BBVA sobre el Sabadell
Les opes hostils per aconseguir el control d’una companyia, com la llançada pel BBVA sobre el Sabadell, no han acostumat a ser exitoses a Espanya, encara que algunes, inicialment hostils i prèvia millora del preu, van arribar a bon port.L’oposició del Govern espanyol i d’organismes reguladors han fet descarrilar opes, fins i tot comptant amb el vistiplau de la companyia opada. Va ser el cas de l’oferta que va presentar Unión Fenosa (ara part de Naturgy) per Hidrocantábrico, que va ser finalment adquirida per la portuguesa EDP.
L’oposició o reticències mostrades per l’Administració, amb el rebuig de l’entitat opada, van fer fracassar opes hostils en el passat, com la del Banco Bilbao el 1987 sobre Banesto, una operació que no va ser admesa a tràmit.
Una altra oferta que no va tirar endavant va ser l’opa llançada el 2003 per Gas Natural sobre Iberdrola, que va ser rebutjada per la Comissió Nacional de l’Energia (CNE), ara integrada a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
Tampoc va tenir èxit Gas Natural en l’opa que va llançar sobre Endesa el 2005, que va desencadenar un procés d’ofertes i contraofertes que va deixar l’elèctrica en mans de la italiana Enel i d’Acciona. L’opció d’Enel i Acciona no era la defensada pel consell d’administració d’Endesa, que va optar en principi per seguir en solitari i després va buscar un cavaller blanc, l’alemanya E.ON, que va haver de desistir finalment davant de l’entrada en escena de la companyia estatal italiana.
Entre els exemples d’opes inicialment hostils que finalment van tirar endavant també hi ha la de la immobiliària Bami sobre la seua competidora Zabálburu l’any 2000, encara que a costa que Bami elevés el preu ofert.
Així mateix, la millora del preu també va permetre que tirés endavant l’any 2018 l’opa del fons Blackstone sobre la societat cotitzada d’inversió immobiliària (socimi) Hispania, que havia rebutjat les condicions inicials.