RECONEIXEMENTS
Segell Pime Innovadora per a Ros després de reflotar
La firma de mobles aposta per aplicar la IA als seus processos. Un incendi va calcinar el 70% de les seues instal·lacions el 2022
L’empresa de fabricació de mobles Ros d’Artesa de Segre ha estat reconeguda amb el segell de Pime Innovadora que atorga el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquest distintiu acredita les empreses que aposten per la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i), com a eixos estratègics de creixement i competitivitat.
La firma, que compta amb més de 90 anys d’experiència en el sector, ha apostat per la implementació de la intel·ligència artificial (IA) i tècniques avançades en els processos de fabricació, la qual cosa els ha permès guanyar sostenibilitat, reduint l’impacte mediambiental, impulsar el benestar de la plantilla i apostar per la qualitat com l’eix vertebral de la seua reconstrucció. I és que la companyia va haver de ressorgir de les seues pròpies cendres després que l’agost del 2022 un incendi calcinés pràcticament el 70 per cent de les instal·lacions. Malgrat el dur cop que això va suposar, Ros va aprofitar l’adversitat i en la reconstrucció va apostar per la implantació de nova tecnologia, creant una de les plantes de mobles més avançades de tot Espanya. “Impulsem la innovació tecnològica com a pilar estratègic no només com a palanca per optimitzar els processos productius, sinó també per garantir un servei més eficient i fiable als nostres clients”, va afirmar Lluís Trujillo, el responsable de l’àrea d’operacions de Ros.
Entre altres coses, la nova planta reutilitza les retalls de melamina per a calefacció i es troba en procés de certificació de la petjada de carboni i la petjada hídrica, així com en la implementació d’un sistema de gestió de qualitat i medi ambient.
Per a l’empresa, que fabrica mobiliari infantil, juvenil, joves adults i contracte, el reconeixement atorgat pel Govern central “reafirma el seu paper com a referent en innovació dins del sector del moble i consolida el compromís amb la millora contínua, el desenvolupament tecnològic i la creació de solucions que aporten valor a les persones i a l’entorn”.