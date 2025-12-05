EMPRESES
La britànica Zotefoam adquireix el 100% d’OKC, amb seu a Anglesola
La transacció pot arribar a un màxim de 36 milions d’euros. No s’esperen grans canvis de plantilla a la companyia, productora d’escumes tècniques
La companyia britànica Zotefoams ha adquirit el 100% de Overseas Konstellation Company (OKC), empresa amb seu a Anglesola i productora líder d’escumes tècniques. La transacció es va tancar per un import inicial de 27,6 milions d’euros, que s’incrementaria en fins a 8,4 milions depenent de l’acompliment financer d’OKC el 2026 per arribar a un màxim de 36 milions.
Segons fonts d’Overseas Konstellation, no s’esperen grans canvis a nivell de personal. La companyia, que també té instal·lacions a Burgos, es dedica al desenvolupament, fabricació i venda d’escuma poliolefínica reticulada i no reticulada al mercat europeu des de l’any 1995.
Aquesta operació, amb la col·laboració legal de BDO Abogados, oferirà a Zotefoams la possibilitat de reforçar la seua presència manufacturera a Europa continental i l’estratègia de creixement a llarg termini, ampliant capacitats, gamma de productes i disponibilitat de servei. S’espera que l’adquisició generi guanys durant el seu primer any i oportunitats immediates de venda creuada.
El soci responsable del departament mercantil de BDO Abogados, Álvaro Marco Asencio, va subratllar el “caràcter integral de l’assessorament i la complexitat transfronterera de la transacció”, que va requerir “una anàlisi exhaustiva”.
Creixement mínim d’empreses a Lleida aquest any
La constitució d’empreses a Lleida ha augmentat un 41,54% el novembre respecte a l’any anterior, passant de 65 a 92 societats constituïdes, mentre que la variació acumulada es manté estable amb un creixement del 0,49% (de 821 a 825), el més baix de Catalunya. En el cas de les dissolucions, se n’ha registrat al novembre el mateix número que l’any passat (52), malgrat que en el total de 2025 la variació acumulada és de l’11,25% (de 542 a 603). També es repeteix la mateixa xifra d’empreses en concurs de creditors respecte a l’any passat (4). Tanmateix, la variació acumulada baixa un 19,23% (de 52 a 42). A Catalunya, la constitució d’empreses augmenta un 16,14% al novembre, mentre que la variació interanual creix fins el 6,45%. A Espanya, les empreses constituïdes van registrar un augment interanual del 10,5%