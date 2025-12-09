Aquesta és la criptomoneda preferida dels lleidatans, que gasten 4.000 euros de mitjana per inversor
El perfil de l'inversor espanyol en criptoactius es diversifica, mostrant clares diferències entre comunitats autònomes segons l'anàlisi
Les criptomonedes han deixat de ser territori exclusiu dels pioners tecnològics per convertir-se en una opció d'inversió cada cop més consolidada entre els espanyols. La inversió en criptomonedes continua creixent al nostre país, amb una mitjana superior als 4.900€ destinats a criptoactius aquest 2025, mentre que a Catalunya aquesta xifra se situa al voltant dels 4.000€.
En aquest context, el perfil de l'inversor espanyol en criptoactius es diversifica i es regionalitza, mostrant clares diferències entre comunitats autònomes segons l'anàlisi. Criptan, plataforma de compravenda i estalvi de criptomonedes, ha elaborat un rànquing on analitza quines són les comunitats autònomes que més han invertit en les principals criptomonedes durant aquest 2025.
Amb més de 7,9 milions d'euros invertits, la Comunitat de Madrid lidera el rànquing nacional d'inversió en criptomonedes el 2025, seguida de la Comunitat Valenciana, amb més de 4,4 milions d'euros; Catalunya, amb més de 3 milions d'euros en criptoactius, i Andalusia i País Basc, amb gairebé 2,5 milions d'euros i més d'un milió i mig d'euros respectivament. Aquestes regions reuneixen el major nombre d'inversors, amb una inversió mitjana que oscil·la entre els 3.800€ i els 8.700€.
La distribució de la inversió per províncies catalanes
A Catalunya, Barcelona (73,3%) concentra amb diferència el major volum d'inversió en criptomonedes, seguida de Girona (12,8%) i Lleida (8,1%). Lleida destaca com la província catalana més compromesa amb el Bitcoin, on concentra un 84,1% de les seves inversions en criptoactius, molt per sobre de Tarragona (69,9%) i Barcelona (64,2%). D'altra banda, Girona es posiciona com la província més orientada cap a Ethereum, amb un 21,1%, significativament per sobre de la resta, seguida de Barcelona amb un 9,9%.
Bitcoin lidera, però creixen Ethereum i les stablecoins
El Bitcoin continua sent la principal opció d'inversió per als espanyols, representant més del 65% del total a la majoria de comunitats autònomes. A Catalunya, un 65,6% de la inversió en criptoactius es concentra en aquesta criptomoneda. Segons Criptan, les comunitats més volcades en aquest criptoactiu són Galícia (81,2%), Castella i Lleó (76,5%), País Basc (73,5%), la Regió de Múrcia (73,1%) i la Comunitat de Madrid (68,5%).
Pel que fa als actius com USDC, Barcelona presenta el major pes (14,1%), seguida de Girona (14%), mentre que a Lleida (4,7%) la seva presència és molt més limitada. "Les diferències regionals en la inversió en criptomonedes reflecteixen més que la voluntat d'invertir, estan molt lligades a factors com la capacitat econòmica dels usuaris, la seva formació financera i la seva exposició a la innovació tecnològica", afirma Jorge Soriano, CEO de Criptan.