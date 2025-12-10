INVERSIÓ
Lleida suma el 8,1% dels criptoactius de tot Catalunya
Sent el Bitcoin l’opció preferida
Lleida se situa com la tercera província catalana que més inverteix en criptoactius, amb un 8,1%, segons Criptan, plataforma en compravenda i estalvi de criptomonedes. Barcelona representa el 73,3% i Girona un 12,8%. Tarragona és la que menys inverteix, amb un 5,8%. Les criptomonedes han deixat de ser terreny exclusiu dels pioners tecnològics per convertir-se en una opció d’inversió cada vegada més consolidada. Tant és així que la inversió en criptomonedes continua consolidant-se a l’Estat en general i a Catalunya en particular, i aquest any els inversors espanyols han destinat una mitjana superior als 4.900 euros a criptoactius, mentre que a Catalunya se situa entorn dels 4.000 euros. Així, amb més de 7,9 milions d’euros invertits, Madrid lidera el rànquing estatal d’inversió el 2025, seguida del País Valencià, amb més de 4, 4 milions i Catalunya, amb més de 3. Pel que fa als criptoactius en els quals inverteixen els catalans, Bitcoin es manté com l’opció preferida, amb especial presència a Lleida (84,1%). Quant als actius com USDC, a Lleida, amb un 4,7%, la presència és molt més limitada, així com Ethereum, reflectint perfils d’inversió molt diferents entre províncies.