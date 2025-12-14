ESTUDI
Més de la meitat de les empreses de Lleida no tenen assalariats i sis superen el miler
El directori central d’empreses reflecteix un augment dels negocis que no tenen plantilla. La província compta amb un total de 32.176 després de guanyar-ne gairebé sis-centes en dos anys, segons Estadística
El directori central d’empreses (DIRCE) que acaba de fer públic l’Institut Nacional d’Estadística en reflecteix una de freda i una de calenta en el cas de la província de Lleida. La cara de la moneda suposa que aquest 2025 és el segon exercici consecutiu amb increment en el nombre d’empreses. En concret, Estadística les xifra a 1 de gener en 32.176, la qual cosa representa un increment de 148 en un any i de 581 si la comparació es fa amb 2023. La creu, tanmateix, suposa que el segment que més creix són els negocis sense assalariats. Aquest any 2025 representen el 52,47% i en suposen 16.883, un repunt de 2.329 en tan sols un exercici. Al contrari, els negocis que ocupen un o dos treballadors han caigut d’11.276 a 9.242, evolució que representa un retrocés de 2.034. Fa temps que fonts del sector d’autònoms adverteixen que molts negocis no poden fer front a l’increment de costos tant fiscals com els derivats de l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i que en moltes ocasions l’empresari es debat entre créixer i contractar o contenir la seua evolució i continuar en solitari.
Al costat oposat de la balança es troben les sis empreses de la demarcació amb plantilles que oscil·len entre els mil i els cinc mil empleats, una xifra que es manté estable des de l’any 2021. Dins de les companyies que generen més ocupació, la demarcació n’ha guanyat dos, fins a les 34, amb entre 250 i mil empleats, i també han passat de deu a setze les que donen treball a entre 200 i 249 persones.
El fet que Lleida tingui tantes microempreses es reflecteix en el tipus de societats en les quals s’articulen. La demarcació té 16.707 empreses que són persones físiques i 11.274 societats de responsabilitat limitada. Les companyies de més volum, al contrari, solen articular-se com a societats anònimes i sumen un total de 468, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat.
Evolució a Espanya
El mapa de les empreses de Lleida per la mida dels negocis és bastant similar a l’estatal en la base de la piràmide. L’INE constata que les empreses espanyoles continuen caracteritzant-se per una reduïda dimensió, ja que més d’1,8 milions no tenen treballadors, la qual cosa equival al 54,4% del total, dos punts per sobre de Lleida. Pel seu costat, 901.955 empreses, l’equivalent al 27,2%, tenen un o dos empleats.
En el conjunt de l’Estat, el nombre d’empreses actives augmenta un 1,7% el 2025, fins a les 3.310.824 societats. Per sectors, el 18,9% del total (625.664 empreses) pertanyien al sector del comerç (activitats de venda a l’engròs, a la menuda i els mitjancers del comerç). El pes de les empreses dedicades a activitats professionals, científiques i tècniques també va ser significatiu, del 12,6% sobre el total (416.544 empreses). Aquest sector engloba les empreses que desenvolupen activitats jurídiques i de comptabilitat, R+D, publicitat i estudis de mercat, activitats de consultoria de gestió empresarial, serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, i activitats veterinàries, entre d’altres.