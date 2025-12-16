NORMATIVA
ATA denuncia el Govern central al no eximir d’IVA els autònoms
Una directiva europea ho permet als que facturen fins a 85.000 €
La Federació Nacional d’Associacions d’Empresaris i Treballadors Autònoms (ATA) ha interposat una denúncia contra el Govern d’Espanya davant de la Comissió Europea per la falta de transposició i aplicació de la directiva relativa al sistema comú de l’impost sobre el valor afegit (IVA) respecte al règim especial d’exempció de l’IVA per a autònoms i petites empreses, conegut com a “IVA franquiciat”.
En concret, s’ha presentat una denúncia per l’incompliment de la Directiva Europea 2020/285 del Consell, de 18 de febrer del 2020, per la qual es modifiquen els articles 281 a 294 de la Directiva 2006/112/CE. Aquesta reforma, indica la mateixa organització, permet als estats membre establir un llindar de facturació anual de fins 85.000 euros, per sota del qual els autònoms i pimes quedarien exempts de repercutir, liquidar i declarar l’IVA. El president d’ATA, Lorenzo Amor, va justificar ahir aquesta denúncia a l’entendre que l’Executiu central “torna a discriminar els autònoms espanyols respecte als autònoms europeus”, atès que “Espanya és l’únic país de la Unió Europea que no ha aplicat la directiva europea de l’IVA franquiciat, que era d’obligat compliment l’1 de gener de l’any 2025”.
Va explicar que això “significa que un autònom francès o un d’italià, una empresa francesa o italiana, per exemple, que factura menys de 85.000 euros, no està obligada a repercutir IVA”, i això ja es fa “a tot Europa”, tret d’Espanya, que, va insistir, és l’únic país que“no ho ha fet”.