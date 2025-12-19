PROTESTES
El sector agrícola bloqueja Brussel·les contra Mercosur i la nova PAC
La policia belga va dissoldre la manifestació al produir-se disturbis
Els agricultors catalans es van unir ahir a la protesta organitzada pel sector a Brussel·les contra l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur i advertir de l’impacte que podrien tenir les retallades previstes en la Política Agrària Comuna (PAC).
Milers d’agricultors arribats de diferents països europeus van bloquejar des de primera hora del matí el centre de Brussel·les amb centenars de tractors coincidint amb la celebració de la cimera dels caps d’Estat i Govern de la UE, que va arrancar amb retard perquè els presidents de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, van mantenir un encontre amb representants del sector.
“Tindrem tots els tractors a la carretera el temps que faci falta”, va advertir el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué. Al seu torn, Joan Carles Massot, president de JARC, va alertar que la nova PAC “posa en risc la sobirania alimentària europea i la rendibilitat de les explotacions catalanes”. La protesta va acabar dissolta per la policia al derivar en alguns disturbis.
De fet, el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, sembla haver-se resignat i ahir donava per fet que l’acord no se segellarà aquest cap de setmana. Per rubricar-lo, abans es necessitava el suport per majoria qualificada del Consell Europeu.
La firma de l’acord amb el Mercosur s’ajorna fins al gener
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va comunicar ahir als caps d’Estat i de Govern reunits en una cimera a Brussel·les que la firma de l’acord de lliure comerç entre la UE i Mercosur finalment no es firmarà demà, com estava previst, sinó que ha estat ajornat a gener. La ratificació del pacte comptava amb la ferma oposició de França, Itàlia i Polònia, que demanen ajornar-lo fins a tenir més salvaguardes per als seus sectors agrícoles.