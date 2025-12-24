La quota d’autònoms, congelada per al 2026
El president d’ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, van celebrar la decisió de la Moncloa.
La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i nova portaveu del Govern, Elma Saiz, va anunciar ahir la congelació de la quota d’autònoms, Saiz va explicar que es prorroguen mentre es continua negociant amb el col·lectiu, que es va revelar davant d’una proposta de pujada per a l’any que ve que va ser retirada pel Govern central. Executiu, associacions d’autònoms i sindicats han de negociar cada any l’actualització de les cotitzacions que abonen els treballadors per compte propi amb l’objectiu que cotitzin en funció dels seus ingressos reals.
Per a això, tal com van acordar el 2022, al llarg de deu anys –acabant en 2032– han de pactar cada tres anys els trams de cotització i les quotes a abonar, cosa que havien d’haver consensuat ara per al període 2026-2028, però que no ha estat possible per falta de consens.
Totes aquestes mesures aniran en un mateix decret juntament amb la resta d’iniciatives del denominat “escut social” i hauran de ser aprovades en el Congrés. Val a recordar que l’any passat el Govern no va aconseguir convalidar la pujada de pensions fins que no es va portar separada, una exigència que el PP ha tornat a posar enguany a sobre de la taula.