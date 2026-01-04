EMPRESES
La Generalitat adjudica el 81% dels contractes a Lleida a les pimes
Per valor de 83,4 milions d’euros, amb dades del 2024. En total, les empreses lleidatanes van gestionar 555 adjudicacions per 157 milions, segons Economia
Les empreses lleidatanes es van adjudicar l’any 2024 la gestió de 555 contractes de la Generalitat per valor de 157,1 milions d’euros. Aquestes xifres equivalen al 3,5% del nombre total de contractes assignats a Catalunya (15.952 sense comptar els contractes d’urgència) i el 4% de l’import total adjudicat (uns 3.884 milions d’euros), segons un informe elaborat per la conselleria d’Economia i Finances.
Per mida de les empreses, les pimes lleidatanes van obtenir el 81,6% d’aquestes adjudicacions, amb 453 contractes, per un valor de 83,4 milions d’euros, el 53% de l’import total de les adjudicacions a la província, per a un total de 128 petites i mitjanes empreses, segons s’extreu de les dades de l’informe elaborat per la conselleria d’Economia i Finances.
A Catalunya, les xifres del 2024 constaten que la pime catalana va assumir el 2024 la gestió de 7.953 contractes per valor de 981 milions d’euros. Aquestes xifres equivalen al 48,8% del nombre total de contractes assignats i el 25,3% de l’import total adjudicat (uns 3.884 milions d’euros).
La conselleria va valorar que són “xifres històriques” i va destacar que, alhora, “és una eina molt efectiva de cohesió social”.
Per àmbit geogràfic, gairebé la totalitat de les comarques tenen alguna empresa que va formalitzar contractes amb l’administració catalana, sobretot petites i mitjanes empreses: en concret a 41 de les 43 comarques. A Lleida, el Segrià ocupa el quart lloc de les adjudicacions a pimes de comarques catalanes amb el 3,9% del total, amb 307 contractes de tot tipus per un import de 62,1 milions.