Lleida tanca el 2025 amb una taxa d'atur del 5,73%, la més baixa de Catalunya i la segona de l'Estat
L’exercici acaba amb 227.700 persones treballant, 13.200 nous llocs de treball més que al 2024, segons les dades de l'EPA
La província de Lleida va tancar el 2025 amb una taxa d’atur del 5,73% i una xifra de 227.000 persones ocupades, segones les dades del quart trimestre de l’Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’indicador de desocupació s’ha reduït un 0,56% en comparació amb les dades del tercer trimestre de l’any passat i és el més baix de Catalunya i el segon més baix de tot l'Estat espanyol, només millorat per Osca, que té una taxa d'atur del 4,69%.
En comparació amb el tancament del 2024, a la demarcació de Lleida s’han creat 13.200 nous llocs de treball. Per sectors, tots creixen i l’agricultura puja fins als 17.800 treballadors, la industria fins als 38.000, la construcció als 25.200 i el sector serveis 146.800.
El conjunt de Catalunya va tancar el 2025 amb una taxa d’atur del 8,24%, un increment de gairebé quatre dècimes en comparació amb el tancament del 2024 (7,78%) i també un lleuger augment respecte al darrer trimestre, quan va ser del 8,18%.
L’Enquesta de Població Activa mostra que tot i registrar un descens trimestral, el total d’aturats s’ha enfilat en 21.900 persones en un any (+6,65%), concentrat en els homes. Els ocupats han baixat amb 37.300 feines menys que a l’estiu, però han marcat un nou rècord per al quart trimestre, amb 3,91 milions d’empleats, 57.200 més que fa un any, amb protagonisme dels treballadors estrangers. L’agricultura ha sigut el sector més dinàmic mentre que els serveis han registrat l’increment d’empleats més baix des del 2020.