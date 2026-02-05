SALÓ
NOVACOOP Mediterranea projecta el seu potencial productiu a Berlín
NOVACOOP Mediterranea participa des d’ahir a Fruit Logistica, el saló internacional referent del sector hortofructícola que se celebra a Berlín. L’entitat lleidatana va exposar el seu potencial productiu de 100.000 tones de fruita, que inclou marques de referència com Tutti, Ondine i Pera de Lleida. La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, va subratllar el lideratge internacional del sector agroalimentari espanyol.