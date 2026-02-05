AGRICULTURA
“Un pic de positius de la PPA dins del radi no seria negatiu”
Segons el veterinari Jordi Baliellas, que posa la caça i el tancat com a punts clau. Les empreses que recullen carn de senglar, en vaga indefinida
L’arribada de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya ha posat en perill tot el sector porcí. És un virus “resistent tant en altes com en baixes temperatures”, té “una càrrega viral molt alta” i una mortalitat del 90%. Així ho va explicar el veterinari Jordi Baliellas, en una conferència en la ETSEAFiV (UdL).
“Si mirem un històric d’infeccions a Europa, la probabilitat d’erradicar-la és menor del 30 o el 40 per cent”, va apuntar Baliellas, que va remarcar l’evolució a Catalunya marcarà si la PPA es torna epidèmica –amb un pic de casos al principi i la seua desaparició– o endèmica –amb pocs casos a l’inici, que es tornen crònics.
El doctor va posar el focus en quatre punts importants. El primer és la zonificació i les restriccions: la zona roja –de 6 quilòmetres–, la zona memòria intermèdia –de 20 quilòmetres–, i finalment la zona blanca. El segon punt és la retirada dels cadàvers, clau perquè el virus no s’estengui, sobretot en zones boscoses. En tercer lloc, Baliellas va insistir en els tancats per evitar el desplaçament de senglars –molt “adaptables” al medi, ja que les deficiències a les tanques –que han d’estar enterrades almenys 20 centímetres– poden provocar l’expansió del virus. Finalment, Baliellas va considerar crucial la caça a la zona memòria intermèdia, perquè en cas que un senglar infectat surti de la zona roja, no tingui animals per encomanar.
El futur de la PPA a Catalunya encara és incert. Baliellas va posar com exemples Suècia, la República Txeca i Bèlgica, els únics països europeus que han aconseguit erradicar la pesta –en 13, 20 i 27 mesos . “No seria dolent un pic de positius sempre que siguin dins del radi”, va dir Baliellas, que va advertir que alguns focus són molt a prop del límit de la zona memòria intermèdia i va destacar que és més probable l’erradicació si la densitat de senglars és menor a 3 per quilòmetre quadrat –a la zona afectada és d’entre 3 i 9–.
Vaga dels transportistes
D’altra banda, les instal·lacions autoritzades per a la recollida, transport i emmagatzemament de peces de caça van convocar ahir una “aturada indefinida” a causa de l’augment dels costos econòmics per la PPA.