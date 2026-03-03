Mercadona dona 20.000 tones d'aliments el 2025 en el seu pla de prevenció del malbaratament
La cadena de supermercats ha lliurat 2.280 tones a Catalunya, on col·labora amb 138 entitats socials, i ha cedit 550 neveres
Mercadona ha donat 20.000 tones d'aliments i productes aptes per al consum durant el 2025 a través del seu programa de prevenció del malbaratament alimentari. La companyia distribueix diàriament excedents des dels seus més de 1.670 supermercats i blocs logístics situats a Espanya i Portugal, beneficiant més de 850 entitats socials amb què manté col·laboració permanent.
L'empresa ha destinat a Catalunya un total de 2.280 tones de productes de primera necessitat, que equivalen a més de 38.000 carretons de la compra. Aquesta xifra s'ha canalitzat a través de 138 organitzacions socials catalanes que reben diàriament aliments procedents de la xarxa de botigues. A més, la cadena ha cedit 550 neveres i congeladors a 130 entitats socials d'arreu del territori espanyol i portuguès, electrodomèstics que han deixat de formar part de l'operativa comercial però mantenen plena funcionalitat.
Laura Cruz, Coordinadora de Prevenció i Gestió Alimentària de Mercadona, ha explicat que "a Mercadona disposem d'un Pla d'Acció Social per a la col·laboració amb entitats socials d'Espanya i Portugal, en el marc de les estratègies de prevenció del malbaratament alimentari que implantem des de fa anys". Cruz ha afegit que "la donació d'aliments ocupa un lloc especialment rellevant" pel seu impacte en les organitzacions beneficiàries.
Impacte social i aprofitament de recursos
La coordinadora ha destacat que les 20.000 tones donades "equivalen a més de 333.000 carretons de la compra" i representen "un clar exemple de com una gestió eficient i responsable genera impacte positiu en l'empresa, la societat i el medi ambient". La cessió d'electrodomèstics permet allargar la vida útil d'aquests equips alhora que reforça la capacitat d'emmagatzematge i conservació de les entitats receptores.
Estratègia de sostenibilitat corporativa
La iniciativa s'emmarca dins del compromís de la companyia amb la sostenibilitat i la lluita contra el malbaratament alimentari. El model implementat prioritza la prevenció d'excedents, la col·laboració amb el teixit social i l'aprofitament responsable dels recursos disponibles, consolidant una línia d'actuació que la cadena de supermercats manté des de fa diversos anys en tots els territoris on opera.