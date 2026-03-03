La província de Lleida tanca el febrer amb un repunt de l'atur, tot i que creix l'ocupació
A la demarcació hi ha 15.994 persones que busquen feina, 130 més que al gener
L'atur a la província de Lleida ha crescut per tercer mes consecutiu i el nombre de persones que busquen feina se situa en 15.994. Són 130 persones més, un creixement del 0,82%, respecte del gener, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dimarts el Ministeri de Treball. Per sectors, l'atur ha augmentat en els sectors sense ocupació anterior (99), en els serveis (68) i en la construcció (7), mentre que a l'agricultura i la indústria s'ha reduït en 35 i 9 persones, respectivament.
D'altra banda, durant el febrer s'han creat 1.647 nous llocs de treball (0,78%) i el nombre d'afiliats a la demarcació arriba a les 211.848 persones. Si es compara amb fa un any, s'han creat 4.913 feines, xifra que suposa un increment del 2,37%. Tot i el lleuger augment de l'atur al febrer, a les comarques lleidatanes hi ha 333 persones menys (-2,04%) que busquen feina respecte de les que hi havia fa un any.
Dels 15.994 aturats, 9.471 són dones i 6.523 són homes. El sector que concentra més aturats és el serveis, amb 10.600. El segueixen de lluny el que engloba les persones que no tenien cap feina anterior i que s'han apuntat a les llistes (1.710), la indústria (1.432), l'agricultura (1.172) i la construcció (1.080).
D'altra banda, segons les dades de Treball, en el conjunt de Catalunya l'atur repunta lleugerament per tercer mes consecutiu amb un augment de 2.039 ocupats més que al mes de gener (+0,63%) fins als 327.253 desocupats, el total més baix des del febrer del 2008. Es tracta del primer febrer en quatre anys amb un lleuger increment mensual de l'atur. En la comparativa interanual, les llistes dels serveis d'ocupació s'han reduït amb 7.068 desocupats menys, un 2,11% inferior al mateix mes del 2025. En canvi, l'ocupació creix en 23.564 persones al febrer fins als 3,85 milions d'afiliats a la Seguretat Social i marca un nou rècord pel segon mes de l'any. En un any, s'han generat 73.742 feines, un 1,95% més, el percentatge de creixement més baix en aquest mes des de l'esclat de la pandèmia.
Al conjunt de l'Estat espanyol, l'ocupació ha crescut en gairebé 100.000 afiliats a la Seguretat Social respecte al gener, en el tercer major increment intermensual de la sèrie des del 2007. En termes mitjans, el mercat laboral espanyol ha arribat als 21.670.636 de treballadors, un màxim històric pel mes de febrer.