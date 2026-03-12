SANITAT
La pesta porcina salta al municipi de Barcelona
El nou cas obliga a tancar el parc natural de Collserola. Ja són divuit els municipis que estan a la zona d’alt risc
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va informar ahir d’un nou cas de pesta porcina africana (PPA) localitzat per primera vegada en el terme municipal de Barcelona, la qual cosa obligarà a estendre les restriccions a l’accés enmig natural a tot el Parc Natural de Collserola.
“Un nou positiu afecta el terme municipal de Barcelona; és el mateix focus del cas detectat a Sant Just Desvern i, a partir de demà, es farà una resolució per estendre les restriccions d’accés al medi natural que afectaran tot el Parc Natural de Collserola i divuit municipis”, va informar en aquest sentit Ordeig.
El conseller va detallar que el nou positiu és “just al costat” del trobat prèviament a Sant Just Desvern el passat 6 de març, però en aquest cas dins del terme municipal de Barcelona.
Radi ampliat
Arran de l’aparició dels primers casos de pesta porcina a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el novembre passat van començar les restriccions en les activitats al medi natural en un primer radi de 6 quilòmetres, que s’ha anat ampliant així que han aparegut casos fora de la zona zero en localitats com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i, ara, Barcelona.
Ja hi havia restriccions a l’accés al parc de Collserola pel costat nord i els laterals corresponents als rius Llobregat i Besòs; amb la inclusió del municipi de Barcelona a la zona d’alt risc, ara quedarà prohibit l’accés també des de la capital, pel sud.
Davant d’aquest nou cas, Ordeig va demanar “calma” per a les persones que viuen i treballen a l’entorn del parc natural de Collserola o que viuen als barris veïns. “La gent podrà anar als negocis, als equipaments i a les parades de transport públic”, va assenyalar.
D’altra banda, el conseller va explicar que el Govern ha destinat prop de 40 milions d’euros per fer front aquests últims mesos a la grip aviària, la dermatosi nodular contagiosa (DNC) i la pesta porcina africana (PPA).