La inflació repunta a l’1,7 per cent a Lleida al febrer, però és de les més baixes de l’Estat
L’abaratiment de l’electricitat ha compensat la pujada dels aliments, liderada pels ous
La inflació es va situar al febrer en l’1,7% a la província de Lleida, una dècima per sobre de la marcada al gener, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a causa que l’abaratiment de l’electricitat durant aquell mes va compensar els increments de preus en restauració i alimentació. Lleida se situa així com la província menys inflacionista a nivell estatal juntament amb Àvila i Burgos, que també presenten una taxa de l’1,7%.
D’aquesta manera el preu dels aliments i begudes no alcohòliques a la demarcació van repuntar al 3,8%, un punt per sobre del que marcaven al gener, quan el percentatge era del 2,8%. Els ous continuen liderant la inflació dels productes alimentaris en la comparativa interanual, amb un increment del 30,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que la fruita fresca anota, amb un 6,3%, un important encariment en els últims 30 dies. Més enllà del camí inflacionista de l’ou, també destaca un mes més la pujada anual de la carn de boví (15%), carn d’oví (8,5%), llegums i hortalisses fresques (8,4%) i cafè, cacau i infusions (7,5%). De les 24 categories relacionades amb l’alimentació que contempla l’INE, només cinc s’han abaratit en l’últim any: olis i greixos (-13,1%), sucre (-4,7%), patates (-1,3%), pa (-0,5%) i cereals (-0,2%).
Al contrari, el preu dels carburants, gas, electricitat, aigua i habitatge es va moderar fins a l’1,6%, set dècimes menys. A la baixa van estirar grups com el vestit i el calçat (-2,9%) i els mobles i articles de la llar (-1,6%). Cal tenir en compte que les dades no fan referència encara als efectes de la guerra al Pròxim Orient i caldrà veure com es reflecteix l’impacte del conflicte en l’informe amb les dades del mes de març.
En el conjunt de Catalunya l’Índex de Preus de Consum es va mantenir en el 2% al febrer respecte a un any abans, el mateix percentatge que al gener. A nivell estatal la inflació també es va mantenir, en el 2,3%. Per la seua part, la inflació subjacent –que no té en compte l’energia ni els aliments no elaborats– es va situar en el 2,7%, una dècima superior a la del mes anterior i la més elevada l’últim any i mig. Els preus que més van pujar al febrer a Catalunya respecte a fa un any van ser assegurances i serveis financers (+4,6%), restaurants i allotjaments (+4,4%), cura personal i altres (+4,1%), begudes alcohòliques i tabac (+4%), educació (+3%) i aliments (+2,7%).
Funcas preveu un IPC del 3,6% al març a causa de la guerra a l’Iran
El centre d’anàlisi Funcas preveu que l’Índex de Preus de Consum (IPC) augmentarà al 3,6% al març, a causa del conflicte al Pròxim Orient. La guerra a l’Iran “obliga” a modificar “substancialment” les previsions de l’organisme, que estima que si el preu del barril de petroli es rebaixa a partir del juny, l’IPC serà superior al 4% a l’abril i al maig i baixarà a partir d’aleshores fins a acabar el 2026 amb una taxa interanual del 3,4%, i una mitjana anual del 3,6%. En el pitjor cas, que el preu del barril de Brent es mantingui al voltant dels 100 dòlars, l’IPC mitjà anual seria del 4,3%. Segons Funcas, l’augment dels preus al febrer, un 2,3% més que el 2025, és “pitjor del que s’esperava”, tot per més inflació en aliments no elaborats, entre d’altres. En aquest sentit considera que la pujada de la taxa subjacent fins al 2,7% posa de manifest “un preocupant augment de les pressions inflacionistes abans fins i tot de l’esclat del conflicte a l’Iran”.