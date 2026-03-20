Innovació per reduir fins al 98% d’emissions d’amoníac en granja
Impulsada per Vall Companys, es pot transformar en fertilitzant orgànic
El Grup Vall Companys va presentar ahir el projecte LIFE Green Ammonia, que desplega un innovador sistema patentat de membranes permeables d’alta tecnologia dissenyat per capturar l’amoníac generat a les granges avícoles i porcines. Aposta per transformar-lo en sulfat d’amoni, un fertilitzant orgànic d’alt valor.
Actualment en fase de prototip industrial, la tecnologia ha demostrat una alta capacitat tècnica de captació mitjançant una doble via d’actuació. D’una banda, el prototip és capaç de captar fins a un 98% de les emissions via atmosfèrica que passen per l’equip. Aquest procés és possible mitjançant l’extracció de l’aire de l’interior de les naus que es filtra a través de l’equip. D’altra banda, mitjançant la via líquida, el sistema patentat actua sobre la fracció líquida de les dejeccions ramaderes, emetent fins a un 45% de l’amoníac present en els purins, captat posteriorment pel sistema de membranes. Aquest pas suposa una gran fita tècnica, ja que és en la fracció líquida dels purins on es concentra la quantitat de nitrogen més gran (de la qual s’obté amoníac).
El consorci investigador està coordinat per la Fundació de la Universitat de Valladolid, comptant també amb el colideratge científic de l’ITACYL (Institut Tecnològic Agrari de Castella i Lleó). En l’àmbit empresarial, hi participen activament el Grup Vall Companys a través de la seua filial Agrocesa, Agroporcino Manso i la portuguesa Vale Do Junco. UVA i ITACYL són els titulars de la patent, llicenciada a Agrocesa i Agroporcino Manso.
“La sostenibilitat és essencial per al futur d’una activitat”
La coordinadora d’R+D i Sostenibilitat del Grup Vall Companys, Coral Carrasco, remarca que la companyia entén “que el present i el futur de qualsevol activitat econòmica passa per la sostenibilitat. Participar en la creació d’aquests prototips ens permet estar a l’avantguarda de la solució als reptes mediambientals, com són les emissions i les olors, buscant sempre un benefici per a l’entorn rural”.