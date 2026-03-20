Solsona és la ciutat escollida per celebrar el 3r Congres Català de Repoblemant el març del 2027
La Diputació de Lleida ha etiquetat la capital del Solsonès com un lloc amb molta capacitat d’acollida i elements per dur a terme l’esdeveniment
Solsona serà la seu del 3r Congres Català de Repoblació que se celebrarà el març del proper any. La Diputació de Lleida n’hi ha escollit després d’una visita a la ciutat.
El vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, que ha visitat Solsona, ha explicat que la capital del Solsonès reuneix els elements per poder celebrar el congrés. Aquest esdeveniment se celebra cada dos anys i cada edició és en llocs diferents, la primera va estar a Lleida i la segona a Sort.