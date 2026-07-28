JARC presenta una esmena a la totalitat al PLATER perquè consideren que posen en risc la sobirania alimentària
Alerten que hi ha 300.000 hectàrees agrícoles afectades i aposta per situar renovables a les mitjanes de les autopistes
JARC ha presentat una esmena a la totalitat als projectes PLATER que el Departament de Territori vol implantar al conjunt de comarques del país. Segons l’organització agrària, les propostes posen en risc la sobirania alimentària del país i també el futur dels joves agricultors a l’hora de poder treballar la terra.
L’organització considera que el desplegament de les energies renovables està ple “d’incongruències i riscos” i per això, diversos sectors, incloent-hi ajuntaments, consells comarcals, diputacions agràries, han presentat “al·legacions massives” per exigir una esmena a la totalitat. Segons JARC, el Govern ha gestionat de manera inadequada la proposta i manté Catalunya “a la cua de la implantació d’energies netes”.
Pel sindicat, el PLATER xoquen amb la Llei d’espais agraris, ja que el pla prioritza l’ocupació de terres agràries per damunt de la protecció de les produccions de qualitat i ecològiques, posant en risc la sobirania alimentària de país amb la possible afectació d’unes 300.000 hectàrees.
Un altre punt que JARC ha criticat durament és que malgrat les promeses polítiques prèvies que deixarien els regadius fora del pla, el text actual no ho contempla i permet instal·lar plaques en aquestes terres fèrtils. En aquest sentit, ha afegit que l’anàlisi d’afectacions agràries s’ha fet sense disposar d’un mapa agrobiològic unificat per a tot Catalunya, a excepció de zones molt concretes com les concentracions parcel·làries del canal Segarra-Garrigues.
La situació d’incertesa normativa i la manca de definició clara sobre l’aplicació del PLATER ha generat un “fenomen d’especulació latent” des de l’aprovació de la Llei de renovables l’any 2029. Els propietaris de les terres estarien esperant projectes solars amb ofertes econòmiques que els joves agricultors no poden igualar. La dinàmica provoca problemes de relleu generacionals.
Des de JARC demanen una “revisió profunda” del model actual i recorden que la tecnologia actual permetria produir l’energia prop dels grans nuclis de consum – com s’ha fet tradicionalment o a través de teulades i zones industrials, en lloc de “trinxar el territori rural” amb grans línies d’evacuació. Així mateix, proposen aprofitar zones forestals amb alt risc d’incendi com a tallafocs mitjançant la instal·lació de plaques solars i apostar de manera ferma per l’ús de bateries d’acumulació d’energia per evitar la proliferació excessiva de parcs.