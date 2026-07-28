Projecte pioner de Nufri a Vilanova de Segrià, amb 1.400 panells agrivoltaics
La primera central agrivoltaica de Lleida
La tecnologia va camí de revertir la incompatibilitat entre instal·lacions d’energia renovable i les explotacions agràries i un exemple d’això serà la conversió de les gairebé 100 hectàrees previstes de plaques solars en La Portella en tecnologia agrivoltaica promoguts per Solaria. Però uns quants quilòmetres al sud, Nufri ha impulsat la construcció de la primera central agrivoltaica de Lleida, pensada per compatibilitzar la generació d’energia amb fonts renovables amb els cultius agraris i, alhora, protegir aquests mateixos cultius amb l’ombra que projecten els panells. Es tracta d’una planta solar a Vilanova de Segirà de 1.400 panells i una potència de 9.000 kW, amb una inversió d’1,4 milions d’euros. La fructícola promou una central semblant a Puiggròs.
Nufri és també beneficiària de la mateixa línia d’ajuts que ha rebut Solaria per a la implantació de renovables innovadores, la resolució, publicada el divendres 17, de les quals inclou 27 projectes d’autoconsum compartit promogut per la companyia i uns altres 34 d’impulsats per fins 22 ajuntaments, majoritàriament assessorats per Femmes Energía. En total, Lleida ha rebut 36,4 milions d’euros dels 433,5 del conjunt de l’Estat i s’ha situat en tercera posició entre les províncies beneficiàries, només precedida per Barcelona i València.