LABORAL
Cada dia falten a la feina uns 9.000 lleidatans per una incapacitat temporal
Malgrat això, un estudi reflecteix que és el territori català amb menor taxa d’absències
La incapacitat temporal continua guanyant pes al mercat laboral. El 2024, una mitjana de 207.000 catalans es van absentar cada dia del seu lloc de treball per una baixa mèdica, equivalent a 22 jornades laborals perdudes per empleat l’any. Així es desprèn de la fitxa elaborada per Umivale Activa i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), que analitza l’evolució de la incapacitat temporal a partir de la totalitat dels processos registrats per la Seguretat Social.
En el cas de la província de Lleida i d’acord amb les dades reflectides a l’informe, són uns 9.000 els treballadors que no van a la seua empresa cada dia.
A Catalunya es perden el 6,14% de les jornades de treball potencials, amb la província de Barcelona al capdavant (6,31%), mentre que Lleida és la que té la menor taxa (5,22%). Tarragona (6%) i Girona (5,48%), també se situen per sota de la mitjana.
La repetició concentra més de la meitat de les jornades perdudes. El 22,3% de les persones treballadores va tenir dos o més processos amb jornades perdudes dins d’un període de dotze mesos.
Aquest grup va concentrar el 78,3% dels processos i el 71,3% de les jornades perdudes.
Barcelona presenta el pes provincial més alt de la repetició, amb el 72,3% dels dies de baixa, mentre que Lleida torna a situar-se a la cua, amb 66,5%. Aquests casos representen el 67,5% a Girona i el 68,8% a Tarragona.
L’informe estima en 18.000 milions el cost de les baixes a Catalunya. Més de 750 correspondrien a Lleida.