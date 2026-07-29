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LABORAL

Cada dia falten a la feina uns 9.000 lleidatans per una incapacitat temporal

Malgrat això, un estudi reflecteix que és el territori català amb menor taxa d’absències

Les baixes costen uns 18.000 milions a Catalunya, al voltant de 750 a la província de Lleida. - EUROPA PRESS

Les baixes costen uns 18.000 milions a Catalunya, al voltant de 750 a la província de Lleida. - EUROPA PRESS

Publicat per
Eva M. MuruagaCap d'Economia

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La incapacitat temporal continua guanyant pes al mercat laboral. El 2024, una mitjana de 207.000 catalans es van absentar cada dia del seu lloc de treball per una baixa mèdica, equivalent a 22 jornades laborals perdudes per empleat l’any. Així es desprèn de la fitxa elaborada per Umivale Activa i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), que analitza l’evolució de la incapacitat temporal a partir de la totalitat dels processos registrats per la Seguretat Social.

En el cas de la província de Lleida i d’acord amb les dades reflectides a l’informe, són uns 9.000 els treballadors que no van a la seua empresa cada dia.

A Catalunya es perden el 6,14% de les jornades de treball potencials, amb la província de Barcelona al capdavant (6,31%), mentre que Lleida és la que té la menor taxa (5,22%). Tarragona (6%) i Girona (5,48%), també se situen per sota de la mitjana.

La repetició concentra més de la meitat de les jornades perdudes. El 22,3% de les persones treballadores va tenir dos o més processos amb jornades perdudes dins d’un període de dotze mesos.

Aquest grup va concentrar el 78,3% dels processos i el 71,3% de les jornades perdudes.

Barcelona presenta el pes provincial més alt de la repetició, amb el 72,3% dels dies de baixa, mentre que Lleida torna a situar-se a la cua, amb 66,5%. Aquests casos representen el 67,5% a Girona i el 68,8% a Tarragona.

L’informe estima en 18.000 milions el cost de les baixes a Catalunya. Més de 750 correspondrien a Lleida.

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