El Govern ofereix 5 milions en crèdits al sector vinícola per la crisi provocada per la sequera
Disposarà de terminis d’amortització de fins a 10 anys, incloent fins a un any de carència, entre altres aspectes.
El Govern de la Generalitat va presentar ahir un pla de xoc acordat amb els empresaris vitivinícoles que inclou l’accés a fins a 5 milions d’euros de crèdit per pal·liar la crisi provocada per la sequera. Disposarà de terminis d’amortització de fins a 10 anys, incloent fins a un any de carència, entre altres aspectes.