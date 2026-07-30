LABORAL
Aprovat un ERO per a 38 treballadors de Monfort
Trenta-dos més seran recol·locats per l’empresa que compri la unitat productiva. Firmes de l’Urgell ofereixen feina als afectats
El jutge va aprovar dimarts l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) parcial plantejat a l’empresa Fundiciones Monfort de Bellpuig, que va presentar un concurs de creditors i es troba en liquidació, per a l’extinció del contracte de 38 dels seus 70 treballadors, segons van informar fonts pròximes al procés.
De moment, una empresa del sector ha presentat una oferta per adquirir la unitat productiva i es faria càrrec dels altres 32 empleats de la firma de la comarca de l’Urgell.
Ara esperen que el jutjat fixi un termini perquè es puguin presentar més ofertes de companyies que poguessin estar interessades en aquesta emblemàtica firma, especialista en la farga d’alumini per injecció i per gravetat.
En cas que es materialitzessin noves propostes, es passaria a celebrar el que es coneix com a subhasteta per poder decidir l’adjudicatària final.
L’ajuntament de Bellpuig i fonts sindicals van afirmar que diverses empreses de la zona han mostrat interès per absorbir part de la plantilla afectada gràcies al treball conjunt dut a terme pel consistori i el comitè d’empresa al costat d’altres administracions com la Generalitat i la Diputació.
Fonts dels treballadors van explicar que han acordat incloure una clàusula perquè la nova empresa que es faci càrrec de les instal·lacions donin prioritat a contractar els afectats per l’expedient de regulació si consideren necessari ampliar la plantilla.
Així mateix, van denunciar que fins a la data la plantilla només ha cobrat el 40% del salari de juny.
Fons de Garantia Salarial
En casos de crisi d’aquestes característiques i si hi ha impagaments de salaris, és el Fons de Garantia Salarial l’estament dependent del ministeri de Treball el que es fa càrrec de compensar els afectats.
La firma, que va nàixer a Barcelona el 1941 i va traslladar la seu a Bellpuig als anys seixanta, va presentar el concurs de creditors després d’acumular un deute de prop de 8 milions d’euros.