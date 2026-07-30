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CaixaBank guanya 3.203 milions fins al juny, un 8,5% més que l’any passat
CaixaBank va tancar el primer semestre de l’any amb un benefici net de 3.203 milions d’euros, un 8,5% més que en el mateix període de l’any passat, segons va informar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Va explicar que la millora dels resultats es deu al “fort dinamisme de l’activitat comercial” i que, entre gener i juny, ha mantingut un intens ritme de creixement del negoci, captació de clients i nòmines, i una millora sostinguda en quotes de mercat. El banc ha explicat que va assolir els 20,9 milions de clients a Espanya i Portugal, i que al juny tenia 6,4 milions de nòmines domiciliades a Espanya, 210.000 més.
Oficines i ocupació estable
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, descarta que la incorporació de la intel·ligència artificial (IA) en el dia a dia del banc comporti acomiadaments o tancaments d’oficines. Així ho va afirmar al presentar els resultats a la premsa i va dir que el banc està incrementant la seua plantilla. Va explicar que ha incorporat una gran quantitat de perfils tecnològics. A més, va insistir que les sucursals no passaran a ser irrellevants en el futur i va afegir que la IA els permetrà “ser més eficients, donar millors serveis i que els clients estiguin més satisfets”.