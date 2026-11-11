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AGRICULTURA

Catalunya demana al ministeri quedar exempta de la retirada d’oli

La conselleria, juntament amb el sector, presentarà per carta la sol·licitud de suspendre-la fins a final l’any. Sense sobreproducció local que justifiqui la mesura

Els importadors, en una jornada d’immersió en el sector. - GENCAT

Els importadors, en una jornada d’immersió en el sector. - GENCAT

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La conselleria d’Agricultura i el sector de l’oli d’oliva reclamaran al ministeri quedar al marge, almenys fins al dia 31 de desembre, de l’obligació de retirar del mercat el 12% de la producció. Així ho van acordar a la reunió de la Taula de l’Oli celebrada ahir, en la qual el departament que dirigeix Òscar Ordeig va plantejar al sector elaborar i firmar una carta conjunta dirigida al ministeri que encapçala Luis Planas. La conselleria destaca que a Catalunya no hi ha una previsió de sobreproducció que justifiqui aplicar l’obligació en les mateixes condicions que al conjunt del mercat estatal.

Una aplicació uniforme podria generar efectes desproporcionats sobre els trulls catalans, especialment respecte a la capacitat d’emmagatzematge, els costos de gestió i el compliment dels compromisos comercials, sense contribuir necessàriament de manera significativa a l’estabilització del mercat, va explicar.

Per aquesta raó, la conselleria defensa que les mesures de regulació tinguin en compte les circumstàncies productives i comercials de cada territori. Demanarà que, en la revisió prevista a finals d’any es valori si cal mantenir, modificar o exceptuar l’aplicació de l’obligació a Catalunya, d’acord amb les estimacions actualitzades de producció i l’evolució del mercat.

UP aixeca les tancades a l’atansar postures amb Agricultura

Els pagesos que es van tancar a les seus de la conselleria d’Agricultura a Tarragona i Figueres van aixecar ahir la protesta després d’arribar a acords “ferms” amb el departament. Segons indica Raquel Serrat, coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, van sortir “satisfets” de la reunió bilateral amb el conseller, Òscar Ordeig, perquè s’ha arribat a acords, fins i tot en el que més discrepaven. “També hem aconseguit un acord perquè hi hagi una ajuda lineal per a tots els pagesos professionals de Catalunya”, va assegurar la líder sindical.

Lleida reuneix empreses i importadors d’oli d’oliva

Lleida torna a ser punt de trobada entre el sector de l’oli d’oliva català i els mercats internacionals amb la tercera edició de l’Olive Oil Business Forum, ahir i avui a la Llotja. La trobada reuneix 18 empreses productores i exportadores catalanes i vuit importadors i distribuïdors de sis països per generar noves oportunitats de negoci, facilitar l’accés a nous clients i reforçar la presència de l’oli català en els mercats exteriors. Els compradors participants provenen del Regne Unit, Corea del Sud, el Canadà, Polònia, Sèrbia i Romania. Rosalba Arrufat, responsable de Solucions Sectorials de Prodeca, destaca que “el repte no és només obrir nous mercats, sinó identificar els canals i els compradors adequats per a cada producte”. Entre les empreses participants es troben les lleidatanes Cuadrat Valley, Actel Grup, Fruits de Ponent, Oli les Cabanes, Pons i Salvatge.

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