AGRICULTURA
Catalunya demana al ministeri quedar exempta de la retirada d’oli
La conselleria, juntament amb el sector, presentarà per carta la sol·licitud de suspendre-la fins a final l’any. Sense sobreproducció local que justifiqui la mesura
La conselleria d’Agricultura i el sector de l’oli d’oliva reclamaran al ministeri quedar al marge, almenys fins al dia 31 de desembre, de l’obligació de retirar del mercat el 12% de la producció. Així ho van acordar a la reunió de la Taula de l’Oli celebrada ahir, en la qual el departament que dirigeix Òscar Ordeig va plantejar al sector elaborar i firmar una carta conjunta dirigida al ministeri que encapçala Luis Planas. La conselleria destaca que a Catalunya no hi ha una previsió de sobreproducció que justifiqui aplicar l’obligació en les mateixes condicions que al conjunt del mercat estatal.
Una aplicació uniforme podria generar efectes desproporcionats sobre els trulls catalans, especialment respecte a la capacitat d’emmagatzematge, els costos de gestió i el compliment dels compromisos comercials, sense contribuir necessàriament de manera significativa a l’estabilització del mercat, va explicar.
Per aquesta raó, la conselleria defensa que les mesures de regulació tinguin en compte les circumstàncies productives i comercials de cada territori. Demanarà que, en la revisió prevista a finals d’any es valori si cal mantenir, modificar o exceptuar l’aplicació de l’obligació a Catalunya, d’acord amb les estimacions actualitzades de producció i l’evolució del mercat.