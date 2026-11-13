INVESTIGACIÓ
Un robot permet combatre fongs sense fitosanitaris
Utilitza llum ultraviolada i té una eficàcia un 25% superior als fungicides ecològics. Dissenyat per a cultius hortícoles
La digitalització i la incorporació de la intel·ligència artificial (IA) continuen obrint-se camí en el camp per avançar cap a models de producció més sostenibles i reduir la dependència dels productes fitosanitaris. Un exemple d’aquests avenços és un robot autònom que utilitza llum ultraviolada per combatre les malalties fúngiques en els cultius hortícoles sense necessitat de recórrer a l’aplicació de tractaments químics. Aquesta solució, desenvolupada per l’empresa Agrikola.AI, va ser presentada ahir en un nou esmorzar del cicle Breakfast4Inno que organitza Agrotecnio, el Parc Agrobiotech i la Diputació de Lleida. La solució combina el robot Wagus UVC, que porta a terme el tractament al camp, juntament amb Nimbus, una plataforma al núvol des de la qual es planifica i se supervisa el tractament.
El dispositiu fa servir focus de llum ultraviolada de tipus C, la radiació del qual actua sobre les espores dels fongs i n’inhibeix la proliferació. “És una tecnologia molt disruptiva perquè no només permet no fer servir productes químics, sinó que tampoc no deixa residus al cultiu ni al sòl”, va explicar Joan Pinyot, tècnic d’investigació de la UdL. La capacitat d’aquest robot s’ha testat en cultius d’enciams i cebes a Gimenells, el delta del Llobregat i el Maresme en el marc del programa AgrifoodTEF, un programa finançat per la Comissió Europea i el ministeri d’Agricultura per facilitar a les empreses agroalimentàries l’accés a infraestructures i serveis per provar solucions innovadores en entorns reals. Els assajos han demostrat que té una eficàcia un 25% superior a la dels tractaments fungicides ecològics. Així mateix, apunten que representa un estalvi entorn del 70% respecte al tractament tradicional.