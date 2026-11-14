AGRICULTURA
El Govern activarà fins a 90 milions en ajuts per la crisi agrària
Amb prioritat per als sectors més afectats per l’increment de costos i la sequera. UP es mostra satisfet i JARC critica que siguin de minimis
La conselleria d’Agricultura destinarà fins 90 milions d’euros en ajuts modulars extraordinaris perquè les explotacions agràries professionals puguin fer front a les dificultats que travessen a causa de l’increment dels costos de producció pels conflictes internacionals i els efectes del canvi climàtic, prioritzant aquells sectors que s’han vist més perjudicats, com l’arròs, els cítrics, el panís i la vinya, així com explotacions ramaderes afectades per la falta de pastures. L’import dels mòduls el decidiran en els propers dies els tècnics d’Agricultura.
Així ho va explicar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, després que així recordés amb les organitzacions amb representació a la taula agrària durant una reunió a Lleida. Ordeig també va anunciar una línia d’ajuts més general, que Unió de Pagesos va xifrar en 10 milions més, destinada a pal·liar els augments de costos de producció. Els ajuts, que aniran a càrrec del fons agrari i de contingència, s’articularan mitjançant un decret llei per escurçar els temps de pagaments. “Serem al costat del sector i mobilitzarem els recursos necessaris”, va afirmar Ordeig, que va assegurar que aquests ajuts extraordinaris aniran acompanyats també d’altres mesures com un reforç dels mecanismes de control de la cadena alimentària o el control de la fauna cinegètica.
Unió de Pagesos va valorar l’acord assegurant que “activa ajuts per a tots els professionals”, va afirmar la seua coordinadora nacional, Raquel Serrat. L’organització també va anunciar que el Govern s’ha compromès a accelerar la posada en marxa dels plans territorials sectorials per protegir els espais agraris, accelerar els projectes de modernització del canal d’Urgell, o elaborar una proposta per a la millora de la fiscalitat agrària.
Per la seua part, JARC va criticar que aquests ajuts extraordinaris s’hagin plantejat a través del règim de minimis, al considerar que aquesta fórmula pot deixar fora agricultors i pagesos que acumulin grans pèrdues, però que han arribat al límit de cobraments permesos. Així, van reclamar ajuts estructurals i també un 10% més de suport per a joves pagesos.