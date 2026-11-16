Ordeig: "El més important en aquests moments és la sobirania alimentària"
Així ho defensa el conseller coincidint amb el Día de la Dieta Mediterrània
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmat aquest dilluns que "el més important en aquests moments a Europa, Espanya i Catalunya és la sobirania alimentària, la capacitat de produir aliments segurs, suficients, saludables i sostenibles". Ho ha dit en el marc de la Jornada Solucions tecnològiques competitives per a la producció, celebrada al Parc Agrobiotech de Lleida, en la que ha aprofitat per destacar la importància de la celebració aquest dilluns, per primera vegada, del Día Mundial de la Dieta Mediterrània. Ordeig ha defensat el sector com a motor de desenvolupament econòmic i social d’innovació i de desenvolupament de tecnologia.
Per la seua part, Sergi Atares, director de Planificació Estratègica de Fertinagro Biotech, ha posat de manifest els problemes de costos i preus a què s’enfronta l’agricultura, amb un preu de la urea que ha passat en tot just uns mesos de 480 euros la tona a superar els 800 el mes d’abril passat. Ha destacat que al mateix temps que la cistella de la compra s’ha encarit un 30%, els costos al productor s’han disparat un 70%, "una tensió enorme per al productor i que repercuteix, entre altres, en un problema de relleu generacional." En aquest context, ha posat de relleu la tecnologia com a punt clau i la necessitat de superar el coll de botella de la transferència tecnològica, facilitar que els resultats de la investigació arribi a l’agricultor.