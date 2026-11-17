Detectats 721 fraus elèctrics en nou mesos a Lleida, gairebé tres al dia
L’energia defraudada equival al consum anual de 5.000 llars, segons Endesa
Les comarques lleidatanes han registrat de mitjana prop de tres fraus elèctrics diaris en els nou primers mesos de l’any. Segons Endesa, són un total de 721 casos, amb una energia defraudada que equival al consum anual de 5.000 llars. A Catalunya, alerta de l’augment dels vinculats a activitats il·lícites com les plantacions de marihuana.
Endesa ha detectat 721 fraus elèctrics a les comarques lleidatanes entre els mesos de gener i setembre d’aquest any, amb 17,6 milions de kWh d’energia associada. Això equival al consum anual d’aproximadament de 5.000 llars. Segons les dades proporcionades a aquest diari, la companyia ha detectat de mitjana gairebé tres fraus elèctrics al dia a la demarcació. A més, en només nou mesos, l’energia associada al frau elèctric a Lleida ja ha superat els 17,1 milions de kWh registrats durant tot l’any passat. Catalunya concentra gairebé la meitat de l’energia defraudada a tot Espanya i un 33% dels expedients (vegeu el desglossament).
Entre els casos detectats a la província de Lleida, 15 estan vinculats a plantacions de marihuana, amb 1,9 milions de kWh d’energia defraudada, cosa que equival al consum anual d’aproximadament 540 llars, segons les dades d’Endesa. A falta de tancar el 2026, en els últims cinc anys s’han detectat 173 cultius d’aquesta droga amb la llum “punxada” a les comarques lleidatanes. Entre el 2022 i el 2025, van suposar gairebé la meitat de l’energia defraudada a la demarcació, amb 28.790.409 kWh d’un total de 63.472.268, com ja va publicar SEGRE. En la memòria de l’any 2024, la Fiscalia Especial Antidroga va defensar la introducció d’un subtipus agreujat en el delicte de defraudació elèctrica quan és per al cultiu de marihuana davant de l’“escandalós” increment de plantacions indoor. Considerava que s’havien d’introduir penes de presó pels danys que ocasionen, des de talls en el subministrament elèctric fins a incendis. Actualment, el Codi Penal preveu pena de multa de 3 a 12 mesos si bé, en el cas dels cultius, pot assolir fins a 18 mesos de presó i multes de 24 mesos. També inclou indemnitzacions a les companyies per l’import defraudat. El 2025, la Fiscalia de Lleida va duplicar les diligències prèvies per defraudació de fluid elèctric i anàlegs, amb 33 procediments davant dels 16 del 2024. Al seu torn, els Mossos d’Esquadra han registrat fins al setembre d’aquest any 46 denúncies per aquest tipus de delicte, segons les dades obertes publicades. En tot el 2025, n’hi va haver 55.